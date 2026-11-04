Sàn tiền số Việt Nam phải báo cáo sự cố trong 24 giờ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 165/2026/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 18.12.2026, về việc hướng dẫn chế độ báo cáo, công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa thí điểm theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Văn bản ra đời trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa nội địa và thế giới liên tục trải qua các vụ tấn công mạng lớn. Trong đó có sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance mất 6,3 tỉ USD. Vài ngày sau, sàn Mercado Bitcoin của Brazil bị đánh cắp hơn 40 triệu USD.

Sự cố phải báo cáo trong 24 giờ

Theo Điều 17 của Thông tư 165/2026/TT-BTC, trong 24 giờ kể từ khi phát hiện sự cố công nghệ thông tin ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng, sàn giao dịch tài sản mã hóa (sàn) phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Báo cáo phải mô tả sự cố và phương án khắc phục. Đây là nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý, không phải công bố công khai.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Điều 14, sàn phải báo cáo UBCKNN trước khi thay đổi vận hành hệ thống ảnh hưởng đến việc tách biệt tài sản khách hàng hoặc cơ chế phân bổ tài sản giữa ví nóng và ví lạnh. Ngoại lệ duy nhất là xử lý sự cố theo quy trình đã công bố. Thông tư định nghĩa rõ ví nóng là ví có khóa mật mã nằm trong môi trường kết nối internet, ví lạnh là ví có khóa nằm ngoài môi trường đó.

Sàn cũng phải gửi dữ liệu lưu ký vào thứ hai hằng tuần và báo cáo tổng hợp tài sản khách hàng 6 tháng một lần, chậm nhất 60 ngày sau kỳ báo cáo.

Lãnh đạo sàn mua bán phải báo trước 3 ngày

Điều 18 yêu cầu thành viên hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc công nghệ của sàn và người có liên quan của họ phải báo cáo ít nhất 3 ngày trước khi giao dịch một tài sản mã hóa đang được giao dịch tại sàn. Báo cáo nêu rõ số lượng, thời gian và phương thức dự kiến. Cơ chế này gần với cách quản lý trên thị trường chứng khoán.

Tổ chức phát hành muốn mua lại tài sản mã hóa đã phát hành phải báo cáo sàn lưu ký ít nhất 7 ngày trước.

Về nhân sự, sàn phải báo cáo UBCKNN trong 5 ngày khi thay tổng giám đốc, giám đốc công nghệ hoặc giảm nhân sự công nghệ. Kế hoạch tăng, giảm vốn điều lệ phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày (Điều 12).

Bảng giá công khai như sàn chứng khoán

Theo Điều 10, trong giờ giao dịch, sàn phải công khai trên website giá và khối lượng khớp gần nhất, giá cao nhất, thấp nhất trong ngày và mức biến động của từng tài sản. Sàn cũng phải hiển thị tối thiểu ba mức giá chào mua, chào bán tốt nhất kèm khối lượng, cùng giá trị mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài theo từng loại tài sản. Hằng ngày, sàn công bố số lệnh, khối lượng và giá trị giao dịch của ngày liền trước.

Chậm nhất 15 giờ hằng ngày, sàn phải báo cáo UBCKNN về hoạt động giao dịch của ngày liền trước (Điều 13). Vào ngày 10 hằng tháng, sàn báo cáo tình hình thị trường tháng trước, đồng thời thông tin cho Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước. Cùng thời điểm, sàn báo cáo các giao dịch có dấu hiệu vi phạm đã xử lý, hoạt động tự doanh và các đợt phát hành tài sản mã hóa trên nền tảng của mình (Điều 13, 15, 16).

Chậm nhất ngày 31.3 hằng năm, sàn nộp báo cáo đánh giá tuân thủ của năm trước (Điều 17).

Công bố song ngữ, lưu trữ 10 năm

Theo quy định, sàn và tổ chức phát hành phải công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Khi hai bản có cách hiểu khác nhau, bản tiếng Việt được áp dụng (Điều 4). Thông tin đã công bố, báo cáo phải lưu giữ tối thiểu 10 năm, riêng trên website phải truy cập được tối thiểu 5 năm.

Với tổ chức phát hành, bản cáo bạch phải công bố trước khi chào bán. Mọi sửa đổi công bố trong 24 giờ; kết quả chào bán công bố trong 7 ngày. Sau đó, cứ 6 tháng phải công bố tình hình thực hiện các cam kết với nhà đầu tư (Điều 11).

Đặc biệt, thông tin định danh, mã số thuế và giao dịch của từng người dùng phục vụ quản lý thuế không thuộc diện phải công khai.