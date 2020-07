Côn đồ trong bệnh viện

B ệnh viện (BV) như một xã hội thu nhỏ. Đủ mọi loại tính cách con người gói gọn trong một khuôn viên khá hạn chế mà đôi khi khiến người ta trở nên ức chế.

Trong một BV, ở góc độ xã hội không thuộc phạm vi chuyên môn thì nạn trộm cắp, lừa đảo, giả danh bác sĩ (BS)... xảy ra thường xuyên. Ở góc độ hành nghề y thì vấn nạn bệnh nhân và thân nhân hành hung y BS luôn chực chờ, và “giang hồ” đại náo các khoa cấp cứu chém người bệnh, đánh y BS cản trở quá trình khám, chữa bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sự việc xảy ra lúc 0 giờ ngày 12.7 ở Khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định là một ví dụ điển hình mới nhất khi 2 nhóm giang hồ xăm trổ xông vào “đại náo”. Một khi “giang hồ” gây mất an ninh, trật tự tại BV sẽ dẫn đến đến nguy cơ vi phạm quyền của người bệnh đang cứu chữa; quyền được bảo vệ và cấm gây tổn hại đến sức khỏe , tính mạng, danh dự, nhân phẩm của y BS được quy định trong luật Khám bệnh, chữa bệnh. Đó là chưa kể đến việc hủy hoại tài sản của BV. Hàng loạt hậu quả có thể xảy ra không thể lường trước được.

Như sự việc vừa qua ở BV Nhân dân Gia Định , dù không gây thiệt hại vật chất đáng kể nhưng vụ việc cần được làm rõ, bởi những tay “giang hồ” này đã cản trở quá trình khám, chữa bệnh cứu người, xâm hại quyền người bệnh; đe dọa tính mạng, sức khỏe của y BS.

Cần xử lý hình sự các vụ án tương tự, bởi BV là môi trường chữa lành vết thương, bệnh tật và cũng là nơi mà tâm lý người bệnh, BS luôn căng thẳng. BV phải là nơi an toàn để BS yên tâm cứu người. Dù có quy trình báo động an ninh trật tự trong bệnh viện để có thể huy động bảo vệ, công an nhanh như thế nào đi nữa, nhưng pháp luật xử lý chưa đủ răn đe thì nạn côn đồ đại náo BV vẫn sẽ tiếp diễn.