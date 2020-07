Dùng dằng 'khai tử' xe tự chế

Từ năm 2009, TP.HCM đã có chính sách hỗ trợ người lái xe thô sơ chuyển đổi phương tiện, tìm việc làm mới nhưng vẫn chưa giải quyết được ngọn ngành. Có nhiều lý do khiến loại phương tiện mất an toàn này còn “đất sống”, từ đáp ứng nhu cầu chở hàng vào các con hẻm chật chội cho đến sự nương tay của lực lượng thực thi công vụ. Rõ ràng, nhìn bằng mắt thường không khó để nhận ra những chiếc xe vi phạm lưu thông trên phố, nhất là khu vực chợ đầu mối, bến xe...

Bởi vậy, đề xuất của Sở GTVT TP.HCM về lập vành đai cấm xe thô sơ vào nội đô và một số tuyến đường từ năm 2021 chỉ là biện pháp giảm thiểu rủi ro trước mắt. Còn về lâu dài, nếu không cấm tiệt loại phương tiện thô sơ, không đảm bảo an toàn chở hàng thì nguy hiểm vẫn còn rình rập trên từng tuyến phố. Nếu như chính sách hỗ trợ chủ xe chuyển đổi phương tiện hoặc đổi nghề không giải quyết được vấn nạn này thì phải có giải pháp hài hòa giữa nhu cầu chở hàng, kế sinh nhai của một bộ phận lao động và sự an toàn của đa số người dân. Trong lúc chờ quy chuẩn an toàn cho phương tiện chở hàng 3 - 4 bánh, sự an toàn của người dân phụ thuộc vào sự quyết liệt, mẫn cán của lực lượng chức năng.