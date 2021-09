Vật vã đường về quê

C ông dân ông dân về quê tham gia cách ly tập trung 14 ngày và kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính là được về nhà gặp lại người thân…

Nhưng thực tế không hẳn đơn giản như vậy! Điển hình như câu chuyện đang diễn ra 4 ngày qua trên QL60 tại khu vực cầu Cổ Chiên (giáp ranh Bến Tre và Trà Vinh). Khu vực này hiện là nơi tập trung bất đắc dĩ của hàng trăm người dân quê Trà Vinh. Họ bị chốt kiểm soát dịch Covid-19 tỉnh Trà Vinh kiên quyết chặn lại, sau khi đã di chuyển bằng xe máy từ Long An, Tiền Giang… với lỉnh kỉnh đồ đạc để trở về quê nhà.

Ở hướng ngược lại, ngày 16.9, cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh bắt đầu cấp giấy đi đường cho người lao động được trở về quê. Song gần 10 ngày qua, hàng chục người đi từ Trà Vinh về quê cũng lại lâm cảnh vật vờ trên QL1 đoạn giáp với tỉnh Long An vì chốt kiểm soát dịch Covid-19 Long An không cho “quá cảnh”.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đã phải lên tiếng đề nghị phía tỉnh Long An đồng bộ trong cách sử dụng QL1 - tuyến đường huyết mạch của quốc gia. Ngay sau đó, phía Long An đã phát đi công văn đến các tỉnh trong khu vực và TP.HCM để yêu cầu có chung quan điểm về cách sử dụng tuyến QL1. Song, đến nay Long An vẫn chưa nhận được phản hồi.