Bò 6 chân hiếm gặp: Khách trả tận 900 triệu đồng, chủ vẫn không bán

Theo hình ảnh được chia sẻ, ngoài 4 chân phát triển bình thường con bò đực còn có thêm 2 chân mọc ở gần cổ, dính sát vào nhau, cách chân trước khoảng 20 cm. 2 chân thừa này có đầy đủ móng, khớp đến phần da bao phủ, kích thước không nhỏ hơn đáng kể với 4 chân chính. Hình ảnh bò 6 chân nhận nhiều lượt tương tác sau khi đăng tải lên mạng xã hội.



2 chân thừa của con bò này không khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, không gây chảy máu hay lở loét. Con bò cũng chưa từng có biểu hiện đau đớn hay khó chịu vì có thêm 2 chân.

Bò 6 chân thu hút sự quan tâm của nhiều người ẢNH: NVCC

Clip độc lạ con bò có 6 chân

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Hữu Linh (30 tuổi, xã Hoằng Tiến, Thanh Hóa) cho biết, con bò 6 chân được anh mua lại từ một hộ dân ở xã Hoằng Thịnh cách đây khoảng 2 tháng với giá 45 triệu đồng. Con bò hiện khoảng 8 tháng tuổi, có 6 chân ngay từ khi sinh ra, thuộc giống bò 3B lai bò ta nên có trọng lượng lớn, hiện ước đạt khoảng 300 kg.

2 chân mọc sát cổ, cách chân trước khoảng 20 cm ẢNH: NVCC

Theo anh Linh, nhận thấy con bò có ngoại hình khác biệt và hiếm gặp nên anh quyết định mua về nuôi. "Khu vực tôi sinh sống đang phát triển du lịch, tôi dự định nuôi con bò này để phục vụ du khách tham quan. Gia đình tôi trước đây có nuôi trâu bò nên tôi cũng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc gia súc," anh Linh chia sẻ.

Từ khi được đưa về nuôi, con bò 6 chân thu hút sự hiếu kỳ của người dân địa phương. Nhiều người trong xóm đến xem, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội. Dù có 6 chân, con bò vẫn ăn uống bình thường với các loại thức ăn như cỏ, cám, khoai… và ăn rất khỏe.

Bò 6 chân vẫn ăn uống, đi lại bình thường ẢNH: NVCC

"Thời gian gần đây có nhiều người liên hệ hỏi mua con bò với giá cao, trong đó có khách trả gấp 15 - 20 lần so với giá mua ban đầu nhưng tôi vẫn chưa có ý định bán", anh Linh cho hay.

Dân mạng bình luận con bò có 6 chân là trường hợp hiếm gặp, không phải lúc nào cũng xuất hiện. Việc chủ nuôi quyết định không bán dù được trả giá cao khiến nhiều người tỏ ra bất ngờ nhưng cũng bày tỏ sự tôn trọng trước quyết định này.

Hình ảnh về bò 6 chân được chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Trước đó, con trâu 3 sừng ở Tuyên Quang cũng gây sốt mạng vì ngoại hình hiếm có. Nó được nuôi như thú cưng, không cày bừa, thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem.

Theo hình ảnh và clip được chia sẻ, con trâu 3 sừng có thân hình và 4 chân bình thường. 2 chiếc sừng mọc cân đối hai bên như những con trâu khác trong khi chiếc sừng thứ ba nhô lên ở vị trí giữa trán. Do hình dáng khác lạ, chủ nhà không dùng trâu để cày bừa mà chủ yếu nuôi thả, chăm sóc như... thú cưng.