Clip bò mẹ chạy theo xe máy chở con bê gãy chân: Dân mạng rưng rưng

Theo clip, con bê bị gãy chân nên được người dân đặt lên xe máy để chở đi. Phía sau, bò mẹ vẫn cố gắng đuổi theo, chạy sát gần xe máy như không muốn rời. Hình ảnh bò mẹ chạy theo con quãng đường dài khiến nhiều người không khỏi xúc động.



Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm trước tình mẫu tử của loài vật.

Bò mẹ chạy theo con bê gãy chân khiến nhiều cư dân mạng xúc động ẢNH: NVCC

"Xem mà rơi nước mắt, con vật cũng biết đau, biết lo cho con. Gặp mình là nuôi nó suốt đời", tài khoản Minh Hải bình luận. Bạn Định Nguyễn chia sẻ: "Ngày xưa nhà tôi nuôi bò, khi nó đẻ ra con bê nuôi được tầm 8 tháng là bán cho người ta về nuôi, mà thấy con bò mẹ khóc".

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Mai Hưng Lý (33 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cho biết, đoạn clip được anh quay vào ngày 27.12 tại phường Nghi Sơn, Thanh Hóa. Thời điểm đó, trên đường đi giao hàng, anh Lý tình cờ chứng kiến cảnh bò mẹ chạy theo con bê bị gãy chân đang được chủ ôm và chở trên xe máy nên ghi hình.

"Tôi rất xúc động khi thấy bò mẹ thể hiện tình cảm với con. Nó rất khôn, chạy theo suốt quãng đường gần 3 km. Dù chạy trên mặt đường nhựa nhưng bò mẹ vẫn theo rất sát, vừa chạy vừa chạm vào con bê, liên tục ngửi chân bê. Con bò không kêu than, không giãy giụa, chỉ cắm đầu chạy theo con", anh Lý kể lại.

Do chỉ là người đi đường, anh Lý không biết thông tin cá nhân của chủ con bò, chỉ biết họ là người địa phương. Anh cũng không ngờ đoạn clip thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Trước thắc mắc của nhiều người về việc vì sao không chở cả bò mẹ, anh Lý cho biết do xe máy không thể chở thêm nên chỉ còn cách để bò mẹ chạy theo.

"Tôi nhận ra rằng ngay cả con bò cũng có tình mẫu tử rất sâu sắc, bò mẹ thương con vô cùng. Người chủ cũng chạy xe rất chậm để bò mẹ có thể đuổi theo, suốt quãng đường luôn ngoái nhìn phía sau để đảm bảo bò mẹ không bị bỏ lại", anh Lý chia sẻ.