Bộ ảnh kỷ yếu 'gây bão' mạng của cô trò trường miền núi Quảng Trị

Từ chiều tối qua 19.5 cho đến sáng nay 20.5, cư dân mạng tại Quảng Trị đã dành nhiều lời khen cho một bộ ảnh kỷ yếu có nội dung các giáo viên, học sinh trong trang phục Vân Kiều chụp giữa núi rừng, ghi lại những khoảnh khắc rất đáng yêu giữa cô và trò.

Cô, trò Trường mầm non Vĩnh Hà trong trang phục truyền thống của người Vân Kiều ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Buổi chụp kỷ yếu diễn ra thuận lợi với sự trông coi chu đáo của các giáo viên và sự nhất trí của phụ huynh ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, bộ ảnh nói trên của Trường mầm non Vĩnh Hà (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) được chụp nhân dịp các em học sinh lớp mẫu giáo lớn sắp... "tốt nghiệp" mầm non.

Bà Lê Thị Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Hà, cho biết bộ ảnh được chụp cách đây không lâu với mong muốn lưu giữ lại kỷ niệm cho các em học sinh và hơn hết là lan tỏa bản sắc dân tộc tại địa phương.

Các bé gái duyên dáng trong chiếc sánh (giống chiếc váy) và khăn đam trùm đầu của người Vân Kiều ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Trong khi đó các bé trai cũng toát lên sự mạnh mẽ trong trang phục nam của người Vân Kiều ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

"Sau khi lấy ý kiến phụ huynh và được sự đồng ý, nhà trường đã tổ chức cho 31 học sinh lớp mẫu giáo lớn đi chụp ảnh tại một số địa điểm trên địa bàn với sự trông coi, đảm bảo an toàn kỹ lưỡng cho các cháu. Năm nào nhà trường cũng tổ chức chụp kỷ yếu cho các cháu với đa dạng chủ đề. Năm nay là trang phục người Vân Kiều với mong muốn lan tỏa được bản sắc dân tộc", bà Linh nói.

Bộ ảnh được chụp tại nhiều địa điểm ở xã Vĩnh Hà ngay tại núi rừng, bản làng mà người Vân Kiều sinh sống ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Đây là hoạt động thường niên của nhà trường và là dịp để quảng bá, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Trường mầm non Vĩnh Hà tọa lạc tại bản Khe Hói Trù (xã Bến Quan) là nơi theo học, giảng dạy của 136 em học sinh và 23 cán bộ, giáo viên trong đó có 50% học sinh là người Bru - Vân Kiều.

Bộ ảnh kỷ yếu độc đáo đang nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng xã hội ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Những khoảnh khắc sẽ được lưu giữ mãi của cô, trò Trường mầm non Vĩnh Hà ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

Theo bà Linh, đây cũng là một cách để nhà trường thực hiện tốt theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Bến Quan lần thứ nhất đó là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài ra cũng nằm trong chương trình giáo dục nhà trường với quan điểm phù hợp với văn hóa địa phương. Và ý nghĩa hơn, bộ ảnh được lan tỏa trên mạng xã hội vào ngày 19.5 là một món quà mà nhà trường nói chung và những em học sinh Vân Kiều mang họ Hồ nói riêng gửi tặng Bác.

Bộ ảnh được đăng tải vào ngày 19.5, đúng vào ngày sinh nhật Bác Hồ ẢNH: TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÀ

"Vì không có nhiều kinh phí nên nhà trường đã xin lại những bộ áo quần truyền thống của người Vân Kiều. Những bộ đồ này đã cũ và họ không sử dụng nữa, sau đó các giáo viên trong trường sẽ tự tay tái chế, may lại những bộ trang phục mới", bà Linh nói thêm.







