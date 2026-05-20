Bộ ảnh kỷ yếu 'gây bão' mạng của cô trò trường miền núi Quảng Trị

Từ chiều tối qua 19.5 cho đến sáng nay 20.5, cư dân mạng tại Quảng Trị đã dành nhiều lời khen cho một bộ ảnh kỷ yếu có nội dung các giáo viên, học sinh trong trang phục Vân Kiều chụp giữa núi rừng, ghi lại những khoảnh khắc rất đáng yêu giữa cô và trò.
Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, bộ ảnh nói trên của Trường mầm non Vĩnh Hà (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) được chụp nhân dịp các em học sinh lớp mẫu giáo lớn sắp... "tốt nghiệp" mầm non.
Bà Lê Thị Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Vĩnh Hà, cho biết bộ ảnh được chụp cách đây không lâu với mong muốn lưu giữ lại kỷ niệm cho các em học sinh và hơn hết là lan tỏa bản sắc dân tộc tại địa phương.
"Sau khi lấy ý kiến phụ huynh và được sự đồng ý, nhà trường đã tổ chức cho 31 học sinh lớp mẫu giáo lớn đi chụp ảnh tại một số địa điểm trên địa bàn với sự trông coi, đảm bảo an toàn kỹ lưỡng cho các cháu. Năm nào nhà trường cũng tổ chức chụp kỷ yếu cho các cháu với đa dạng chủ đề. Năm nay là trang phục người Vân Kiều với mong muốn lan tỏa được bản sắc dân tộc", bà Linh nói.
Trường mầm non Vĩnh Hà tọa lạc tại bản Khe Hói Trù (xã Bến Quan) là nơi theo học, giảng dạy của 136 em học sinh và 23 cán bộ, giáo viên trong đó có 50% học sinh là người Bru - Vân Kiều.
Theo bà Linh, đây cũng là một cách để nhà trường thực hiện tốt theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Bến Quan lần thứ nhất đó là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài ra cũng nằm trong chương trình giáo dục nhà trường với quan điểm phù hợp với văn hóa địa phương. Và ý nghĩa hơn, bộ ảnh được lan tỏa trên mạng xã hội vào ngày 19.5 là một món quà mà nhà trường nói chung và những em học sinh Vân Kiều mang họ Hồ nói riêng gửi tặng Bác.
"Vì không có nhiều kinh phí nên nhà trường đã xin lại những bộ áo quần truyền thống của người Vân Kiều. Những bộ đồ này đã cũ và họ không sử dụng nữa, sau đó các giáo viên trong trường sẽ tự tay tái chế, may lại những bộ trang phục mới", bà Linh nói thêm.
