Bỏ buổi lọc máu, người đàn ông suy thận rơi vào hôn mê

Khai thác bệnh sử, người nhà cho biết khoảng 30 phút trước khi nhập viện, ông T.Đ.M.T (51 tuổi) đang nằm ngủ thì đột ngột khó thở dữ dội, vã mồ hôi, không thể nằm được. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM).

Khi tiếp nhận, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, không đo được huyết áp, mạch chậm rồi chậm dần và mất. Nhịp thở nhanh, sau đó ngừng thở, tím tái, đồng tử 2 bên giãn 3 mm. Bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp ngay sau khi nhập viện.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường loại 2, suy tim và suy thận mạn giai đoạn 5. Trong 2 năm qua, người bệnh duy trì lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần vào thứ 2, 4, 6 tại bệnh viện.

Ngày 8.11, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện đa khoa An Sinh, cho biết do bệnh nhân không kiểm soát được lượng dịch đưa vào cơ thể giữa các lần lọc máu nên bác sĩ đã phải bố trí thêm một buổi lọc máu tăng cường vào thứ 7 hằng tuần để rút dịch. Tuy nhiên, trong tuần xảy ra biến cố, bệnh nhân bỏ buổi lọc máu này và xuất hiện tình trạng cấp cứu vào đêm chủ nhật.

Bệnh nhân trong quá trình điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Sinh ẢNH: A.S

Kích hoạt báo động khẩn, phục hồi tuần hoàn sau 15 phút hồi sức

Ngay khi phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, ê kíp y bác sĩ nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động Code Blue. Các biện pháp cấp cứu được thực hiện đồng bộ, gồm ép tim ngoài lồng ngực chất lượng cao, đặt nội khí quản, thông khí nhân tạo, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng thuốc hồi sức và theo dõi điện tâm đồ liên tục; sốc điện khi có chỉ định.

Sau khoảng 15 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân phục hồi tuần hoàn tự nhiên (ROSC), tim đập trở lại. Người bệnh sau đó được chuyển đến khu vực hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị và theo dõi chuyên sâu.

Trong giai đoạn tiếp theo, các bác sĩ tập trung kiểm soát huyết động, điều chỉnh cân bằng dịch, điện giải, thăng bằng kiềm toan, tối ưu hóa hỗ trợ hô hấp và phối hợp lọc máu nhằm kiểm soát tình trạng quá tải dịch.

Nhờ quá trình điều trị và chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết áp và nhịp tim ổn định, tiếp tục được theo dõi và duy trì điều trị lọc máu chu kỳ.

Bác sĩ Thành khuyến cáo người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối cần tuân thủ lịch lọc máu, không tự ý bỏ buổi hoặc rút ngắn thời gian lọc. Người bệnh cần kiểm soát lượng muối, nước đưa vào cơ thể theo hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi cân nặng giữa các lần lọc máu để hạn chế tình trạng tích tụ dịch.

Ngoài ra, cần đo huyết áp thường xuyên, sử dụng thuốc đúng chỉ định, không tự ý thay đổi liều. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như khó thở, đau ngực, phù tăng nhanh hoặc mệt nhiều bất thường, người bệnh cần chủ động đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.