Bộ Chính trị công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Gia Lai

Ngày 4.3, Đoàn kiểm tra, giám sát số 21 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai.

Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ẢNH: HÂN NHẬT

Tham gia đoàn còn có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng các thành viên. Về phía địa phương có ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo quyết định được công bố, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 chia làm hai đợt. Đợt 1 thực hiện trong tháng 3, tập trung vào công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đợt 2 triển khai trong tháng 9, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV; việc thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương ẢNH: HÂN NHẬT

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, ngay sau Đại hội XIV, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ gắn với trách nhiệm từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai bài bản, đúng quy định, nhiều nội dung hoàn thành sớm, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh việc kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, đúng định hướng. Ông đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai phân công cơ quan đầu mối, cử lãnh đạo trực tiếp phối hợp với đoàn; rà soát, hoàn thiện báo cáo trung thực, khách quan, nêu rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể.

Ông Lê Hoài Trung cũng yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra, giám sát làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan; tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo đảm bí mật tài liệu, thông tin theo quy định.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt kết quả ẢNH: HÂN NHẬT

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với đoàn, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động kiểm tra, giám sát đạt kết quả đề ra.