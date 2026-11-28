Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 130-KL/T.Ư về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp nhân dân, thương binh, liệt sĩ và người có công trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27.7 hằng năm là Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ ẢNH: T.N

Theo kết luận, sau khi xem xét tờ trình của Ban Tuyên giáo T.Ư và ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27.7 hằng năm là "Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ". Đây sẽ là ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu và sức lan tỏa. Việc tổ chức cần từng bước thống nhất nghi thức tưởng niệm, tri ân ở quy mô quốc gia, bảo đảm trang nghiêm, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động cấp quốc gia sẽ được kết hợp với chương trình tại địa phương, cơ quan, cộng đồng và gia đình. Bộ Chính trị cũng khuyến khích mỗi gia đình lựa chọn hình thức tri ân phù hợp với truyền thống, hoàn cảnh thực tế; gắn hoạt động tưởng niệm với công tác an sinh xã hội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Các cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, nhất là những trường hợp khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Cùng với đó là chú trọng phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của thân nhân.

Bộ Chính trị nhấn mạnh việc lấy ngày 27.7 làm điểm nhấn để đạo lý tri ân không chỉ được thể hiện trong một ngày kỷ niệm mà trở thành giá trị, hành động thường xuyên trong đời sống xã hội. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" cần được đổi mới, đặc biệt trong nhà trường, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn những đóng góp, hy sinh của cha ông.

Việc bảo tồn các di tích lịch sử, công trình ghi công, đền thờ, nhà lưu niệm cũng được đặt ra. Bộ Chính trị định hướng đẩy mạnh số hóa tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và bản đồ số về anh hùng dân tộc, thương binh, liệt sĩ, người có công cùng các sự kiện, địa điểm lịch sử tiêu biểu.

Sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để thể chế hóa chủ trương ngày 27.7 hằng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương, thực hiện từ năm 2027.

Đảng ủy Quốc hội được giao chỉ đạo xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách đối với người có công.

Quân ủy T.Ư, Đảng ủy Công an T.Ư có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực tham gia các hoạt động tưởng niệm, tri ân; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo các gia đình chính sách.

Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc T.Ư tổ chức triển khai kết luận phù hợp với điều kiện thực tế, chú trọng chăm lo người có công, bảo tồn di tích lịch sử và phát huy sự tham gia của nhân dân.