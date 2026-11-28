Sáng 28.11, khu vực sảnh chờ sân bay Nội Bài vẫn rộn ràng bởi sự có mặt của đông đảo phụ huynh và người thân các tuyển thủ U.17 Việt Nam. Sau quãng thời gian dài chỉ có thể dõi theo con qua màn ảnh tivi, những cái ôm động viên trực tiếp từ gia đình là phần thưởng tinh thần ý nghĩa dành cho các cầu thủ trẻ sau những ngày thi đấu xa nhà.

HLV Cristiano Roland đã giúp U.17 Việt Nam chơi bóng tự tin trước các đối thủ mạnh ẢNH: VFF

Cuộc gặp chớp nhoáng của bố con Nguyễn Lực

Ông Chu Văn Cảnh - bố của Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng có mặt từ sớm tại Nội Bài. Nhờ làm việc ở gần khu vực sân bay, ông Cảnh chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển để kịp đón con trai.

Nhắc lại khoảnh khắc Nguyễn Lực ghi bàn tại đấu trường World Cup, ông cho biết cả gia đình lẫn bà con làng xóm ở quê nhà đều vỡ òa. Suốt những ngày U.17 Việt Nam thi đấu, mọi người ở quê đã cùng nhau tổ chức xem bóng đá, tạo nên bầu không khí cổ vũ náo nhiệt.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (số 10) là cầu thủ chơi nổi bật nhất của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Dù phải tập trung cao độ cho giải đấu, Nguyễn Lực vẫn giữ thói quen nhắn tin hoặc gọi điện về nhà mỗi khi được ban huấn luyện phát điện thoại. Thay vì kể khổ, tiền vệ trẻ thường chủ động hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.

Nhiều khả năng sau khi trở về nước, Nguyễn Lực chưa có thời gian nghỉ ngơi để về thăm gia đình ngay. Bởi vậy, ít phút gặp gỡ trực tiếp tại sân bay sáng nay trở thành khoảnh khắc quý giá để 2 bố con chia sẻ niềm vui sau giải đấu quốc tế.

Món quà quê nhà chờ đón Văn Dương

Do nhà ở gần sân bay Nội Bài, đại gia đình tiền đạo Nguyễn Văn Dương đã có mặt từ rất sớm. Không hoa tươi hay quà tặng cầu kỳ, người thân chuẩn bị sẵn một phần nem tai - món ăn khoái khẩu của Văn Dương.

Trò chuyện cùng phóng viên trong lúc chờ con trai, ông Nguyễn Văn Long (bố của Văn Dương) không giấu được sự xúc động và tự hào khi nhắc lại màn trình diễn của U.17 Việt Nam ở sân chơi thế giới. Ông nhắc đến nỗi lo về tình trạng chấn thương của Văn Dương trước thềm giải đấu, cùng những cuộc gọi động viên giữa 2 bố con trong suốt thời gian thi đấu nơi đất khách.

Tiền đạo Nguyễn Văn Dương nhận món quà ấm áp từ người thân ẢNH: VFF

Khép lại kỳ U.17 World Cup 2026, dù không thể vượt qua vòng bảng, các cầu thủ U.17 Việt Nam đã tích lũy được những trải nghiệm quý báu về tốc độ, cường độ thi đấu và bản lĩnh trước các đối thủ hàng đầu thế giới. Sự chào đón ấm áp của gia đình ngày trở về chính là điểm tựa để những Văn Dương, Nguyễn Lực tiếp tục hoàn thiện bản thân cho chặng đường phía trước.