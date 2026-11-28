Giữ chân HLV Roland ?

Giá trị của lứa U.17 VN không chỉ nằm ở một vài cá nhân nổi bật mà còn là sự đồng đều về chuyên môn, tư duy chơi bóng và tinh thần tập thể. Những cầu thủ sinh năm 2009 đã đồng hành với nhau qua nhiều đợt tập trung kể từ năm 2025, cùng trải qua nhiều giải đấu khu vực, châu lục và World Cup. Quá trình ấy giúp họ hiểu nhau, hình thành sự ăn ý và cùng vận hành trong một triết lý bóng đá tương đối thống nhất.

20a.jpgChu Ngọc Nguyễn Lực (10) là một trong những cầu thủ tài năng nhất lứa U.17 VN hiện tại ẢNH: VFF

Theo BLV Tạ Biên Cương, nếu sau World Cup, các cầu thủ trở về những trung tâm đào tạo và chờ đến khi đội tuyển hội quân trở lại dưới sự dẫn dắt của một HLV khác, quá trình phát triển trước đó có thể bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, việc để HLV Cristiano Roland tiếp tục đồng hành cùng lứa cầu thủ này là đề xuất mà những người làm bóng đá VN phải cân nhắc nghiêm túc. Ông đã có thời gian làm việc đủ dài, hiểu rõ điểm mạnh, hạn chế của từng học trò và xây dựng được cách chơi phát huy kỹ thuật, tốc độ, sự tự tin của cầu thủ.

Việc giữ ông Roland không đơn thuần là giữ một "thuyền trưởng" mà còn duy trì sự liên tục trong quá trình phát triển của tập thể. Bóng đá quốc tế cũng có những mô hình đáng tham khảo. HLV Luis de la Fuente từng dẫn dắt các đội tuyển U.19, U.21 Tây Ban Nha trước khi lên nắm đội tuyển quốc gia và đăng quang World Cup 2026. HLV Felix Sanchez từng đi qua các đội U.17, U.19, U.23 Qatar trước khi đưa đội tuyển nước này vô địch Asian Cup 2019. Những hành trình ấy cho thấy giá trị của sự kế thừa trong huấn luyện, khi một HLV có thể tiếp tục phát triển các cầu thủ qua nhiều cấp độ.

Đặt niềm tin vào HLV Roland không đồng nghĩa là trao cho ông một vị trí bất biến. Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) vẫn cần đánh giá hiệu quả chuyên môn và kế hoạch phát triển của vị HLV người Brazil. Nhưng nếu đáp ứng được yêu cầu, việc tiếp tục giao nhiệm vụ đồng hành với lứa 2009 ở những cấp độ cao hơn là lựa chọn hợp lý, thay vì để cả tập thể phải thích nghi lại từ đầu.

Đầu tư đường dài

Trong năm 2027, lứa sinh năm 2009 không có giải đấu chính thức cấp châu lục (U.20 VN vắng mặt ở vòng chung kết U.20 châu Á 2027, còn các giải U.17 lại dành cho lứa 2010 trở về sau). BLV Biên Cương phân tích: "Nếu sau giải, mỗi người một ngả về trung tâm, quanh năm chỉ tập rồi đợi mãi mới có một giải trẻ ngắn ngày, trong khi các em đang quen vận động cường độ cao thì rất phí. Ngoài chế độ dinh dưỡng và tập luyện để cải thiện thể chất, trình độ của cầu thủ trẻ chỉ có thể được nâng tầm qua việc va đập thực chiến hằng ngày, hằng tuần".

Các giải trẻ trong nước còn hạn chế về số trận và tính cạnh tranh so với yêu cầu phát triển của cầu thủ. Điều cần thiết không chỉ là tăng số lần tập trung đội tuyển, mà phải tạo ra những trận đấu chính thức, giao hữu quốc tế có chất lượng để các em được thử thách liên tục. Một hướng đi đáng nghiên cứu là tập hợp lứa 2009 thành một đội, tạo điều kiện tham dự những sân chơi có tính cạnh tranh cao. BLV Tạ Biên Cương cũng gợi ý cần mở rộng quy chế, điều lệ để cầu thủ trẻ có thêm cơ hội ra sân: "Ở những giải hạng thấp, như giải hạng nhất, liệu có thể tập hợp một đội dạng như thế này? Thay vì chỉ tập chay thì tạo ra những đội bóng như vậy để các cầu thủ trẻ được thi đấu và cùng nhau phát triển".

Bên cạnh đó, việc tổ chức những chương trình tập huấn, đào tạo dài hạn ở nước ngoài cũng cần được tính đến. BLV Biên Cương cho rằng nếu có nguồn lực tài chính, việc đưa các cầu thủ cùng nhau sang nước ngoài tập trong thời gian dài sẽ rất hữu ích. Tuy nhiên, mọi vấn đề chỉ được giải quyết khi VFF và các CLB có sự phối hợp chặt chẽ và đồng lòng. Vì mục tiêu chung, VFF cần có chủ trương và tìm kiếm nguồn lực tài chính, còn CLB phải chia sẻ nguồn lực về con người và chấp nhận hy sinh phần nào thành tích ở các giải trẻ quốc nội.