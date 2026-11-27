Nguyễn Lực nằm trong số ít các cầu thủ trẻ châu Á xuất sắc

Nguyễn Lực hiện là cầu thủ thứ 6 của bóng đá châu Á nằm trong tốp danh sách ghi bàn nhiều nhất tại VCK U.17 World Cup 2026. Cầu thủ của đội tuyển U.17 Việt Nam ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo sau tổng cộng 262 phút thi đấu tại giải.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (phải) trong trận U.17 Việt Nam gặp U.17 Bỉ ngày 20.11 tại U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

Theo FIFA, Nguyễn Lực đã rất cố gắng để có thể gia tăng thành tích ghi bàn của mình ở trận quyết định với U.17 Mali tối 26.11. Nhưng đáng tiếc, trước một đối thủ mạnh mẽ hơn, Nguyễn Lực và các đồng đội ở U.17 Việt Nam đã chịu thua với tỷ số 0-2 và dừng bước ở vòng bảng với vị trí thứ ba tại bảng G.

Chia tay VCK U.17 World Cup 2026 ngay lần đầu tham dự, nhưng U.17 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn đẹp. Các cầu thủ của HLV Cristiano Roland thi đấu sòng phẳng với mọi đối thủ rất mạnh trong bảng đấu. Họ ghi tổng cộng 5 bàn, trong đó Nguyễn Lực đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo, nằm trong số ít các cầu thủ đại diện bóng đá châu Á ghi bàn nhiều nhất tại giải.

Người dẫn đầu trong danh sách các cầu thủ châu Á là tiền đạo Kim Ji-woo của U.17 Hàn Quốc với 4 bàn và 1 kiến tạo. Anh xếp thứ ba trong danh sách vua phá lưới World Cup U.17, chỉ sau 2 cầu thủ của U.17 Tây Ban Nha là Rafa Cruz và Guillermo Trujillano (cùng ghi 5 bàn).

Kế tiếp là tiền đạo Sukhrob Sadirzhonov của U.17 Uzbekistan cũng ghi 4 bàn. Và 3 cầu thủ U.17 Trung Quốc vừa vươn lên nhóm này là Zhao Songyuan (ghi 3 bàn) và Kang Zhaolei cùng Wan Xiang (ghi 2 bàn). Các cầu thủ này gia nhập nhóm ghi bàn nhờ U.17 Trung Quốc "dội cơn mưa bàn thắng" vào lưới đội yếu nhất giải đấu là U.17 Fiji với tỷ số 8-0.

Tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Fiji là đội để thua cả 3 trận đều với các tỷ số rất đậm, giúp các đội cùng bảng như U.17 Trung Quốc, Ma Rốc (thắng với tỷ số 6-0) và Tây Ban Nha (thắng tỷ số đến 15-0) dễ dàng đi tiếp nhờ có hiệu số rất cao.

Trong khi tại bảng G, U.17 Việt Nam phải đối đầu trước các đội cực mạnh như U.17 Bỉ, Mali và New Zealand. Dù sớm dừng bước, nhưng các bàn thắng của U.17 Việt Nam ghi tại giải đều là các bàn thắng để đời, như pha ghi bàn bằng cú đánh gót của Lê Sỹ Bách ở trận ra quân gặp U.17 Bỉ ngày 20.11. Cũng ở trận này, Nguyễn Lực ghi bàn được gọi là "bàn thắng kiểu Olympic", khi thực bàn thắng trực tiếp từ chấm đá phạt góc.

FIFA chính thức đề cử bàn thắng của Sỹ Bách vào tốp đẹp nhất VCK U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

Nguyễn Lực sau đó góp thêm 1 bàn bằng sút phạt trực tiếp, và 1 kiến tạo cho đồng đội Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn ở trận hòa rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn trước U.17 New Zealand với tỷ số 3-3 ngày 23.11.

U.17 Việt Nam sớm ra về, Nguyễn Lực vẫn trong tốp ghi bàn

Tính đến trước loạt trận cuối của vòng bảng (diễn ra ngày 27.11), Nguyễn Lực hiện xếp thứ 25 trong danh sách vua phá lưới VCK U.17 World Cup 2026. Theo FIFA, Cesc Fabregas, Carlos Vela và Victor Osimhen là những cái tên lừng lẫy của bóng đá thế giới đã từng giành giải thưởng này trong quá khứ.

Vì vậy, mỗi bàn thắng của các cầu thủ trẻ tại giải đấu này luôn được xem là một cột mốc lớn của sự nghiệp, trong hành trình vươn đến ngôi sao của bóng đá thế giới trong tương lai. Danh sách vua phá lưới U.17 World Cup luôn là cuộc đua hấp dẫn của những cầu thủ trẻ tại giải đấu, FIFA cho biết thêm.

Trước lượt đấu cuối vòng bảng, Nguyễn Lực xếp thứ 12 trong danh sách này. Đáng tiếc, ở trận gặp U.17 Mali, anh và đồng đội Đại Nhân bỏ lỡ 2 cơ hội có thể ghi thêm bàn trong hiệp 1, trước khi chịu thua đối thủ đến từ châu Phi với hai bàn thua trong hiệp 2.