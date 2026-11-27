Là á quân của giải U.17 châu Á nhưng U.17 Trung Quốc thể hiện bộ mặt khá thất vọng sau 2 lượt đấu. U.17 Trung Quốc thi đấu không tốt, chỉ có 1 điểm, đứng thứ 3 bảng H. Thầy trò HLV Bin Ukishima thua U.17 Tây Ban Nha 0-5 trận đầu tiên và sau đó hòa 2-2 với U.17 Ma Rốc dù dẫn trước đến 2 bàn. Tuy nhiên, ở lượt đấu cuối, U.17 Trung Quốc vẫn được đánh giá rộng cửa đi tiếp khi đối thủ của họ là U.17 Fiji - đội thua cả 2 trận và để lọt lưới đến 21 lần.

Trận thắng đậm của U.17 Trung Quốc

Đúng như dự đoán, U.17 Trung Quốc không gặp nhiều khó khăn để thể hiện sự áp đảo so với U.17 Fiji. Chỉ sau hiệp thi đấu đầu tiên, U.17 Trung Quốc có đến 16 lần dứt điểm và dẫn trước đối thủ 4-0. Những người ghi bàn cho U.17 Trung Quốc là Zhao Songyuan (phút thứ 3), Kuang Zhaolei (phút 22), Wan Xiang (phút 28) và Vatanitawake (là cầu thủ của U.17 Fiji, phản lưới nhà phút 32).

Đến hiệp 2, U.17 Trung Quốc vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận, có thêm 4 lần xuyên thủng lưới U.17 Fiji để giành chiến thắng chung cuộc 8-0.

U.17 Trung Quốc (giữa) có vé vào chơi ở vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Thắng đậm U.17 Fiji 8-0, U.17 Trung Quốc khép lại vòng bảng với 4 điểm cùng hiệu số +3, đứng thứ 3 bảng H. Đồng thời, U.17 Trung Quốc cũng chắc chắn nằm trong tốp 8 đội hạng 3 xuất sắc nhất vòng bảng - vị trí đồng nghĩa với suất vào chơi ở vòng 32 đội. Trong khi đó, U.17 Fiji thua cả 3 trận, đứng cuối bảng.

Ở trận đấu cùng giờ, U.17 Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua U.17 Ma Rốc 2-0. Ebrima Tunkara và Eloi Gomez Saus là những người ghi bàn cho U.17 Tây Ban Nha ở trận đấu này. Kết thúc vòng bảng, U.17 Tây Ban Nha đứng đầu khi có 9 điểm, ghi 22 bàn và không để lọt lưới bàn thua nào. Phía đối diện, U.17 Ma Rốc có 4 điểm cùng hiệu số +4, xếp thứ 2 và nối gót U.17 Tây Ban Nha vào vòng 32 đội.

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