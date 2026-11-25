U.17 Hàn Quốc bước vào trận gặp U.17 Ecuador ở lượt đấu cuối với tâm lý vô cùng thoải mái. Sau 2 lượt trận, U.17 Hàn Quốc toàn thắng, có 6 điểm và đã giành vé sớm vào vòng 32 đội. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở trận đấu này, U.17 Hàn Quốc sẽ chắc chắn có ngôi đầu.

Dù vậy, HLV Back Gee-tae vẫn tỏ ra thận trọng khi tung ra sân đội hình rất mạnh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Hàn Quốc cũng chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn thắng sớm. Phút thứ 7, Kim Ji-ho đi bóng tốc độ rồi thực hiện đường căng khó chịu khiến hậu vệ Carlos Medina lúng túng đá phản lưới nhà, giúp U.17 Hàn Quốc mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, trước khi hiệp 1 khép lại, U.17 Hàn Quốc đã có bàn dẫn trước 2-0 sau cú đá quyết đoán của Nam Ian.

U.17 Hàn Quốc vẫn trình diễn lối đá tấn công đẹp mắt khi gặp U.17 Ecuador ở lượt đấu cuối ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sang hiệp 2, U.17 Hàn Quốc vẫn sử dụng chiến thuật như hiệp 1. Chỉ mất khoảng 30 giây sau khi hiệp đấu bắt đầu, U.17 Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 3-0 sau bàn phản lưới nhà của Jhon Chica.

Bị dẫn trước 3 bàn, U.17 Ecuador phải chơi mạo hiểm, đẩy cao đội hình tấn công. Phút 60, Jhon Guerrero chớp thời cơ nhanh trong vòng cấm, giúp U.17 Ecuador rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đến phút 78, Luis Fragozo đệm bóng cận thành, ghi bàn thứ 2 cho U.17 Ecuador. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì U.17 Ecuador có thể làm được ở trận này, phải thua U.17 Hàn Quốc 2-3.

Vượt qua U.17 Ecuador, U.17 Hàn Quốc khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Đội tuyển trẻ xứ kim chi có 9 điểm cùng hiệu số +10, dẫn đầu bảng B. Phía đối diện, U.17 Ecuador có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là 0, rơi xuống vị trí thứ 3 và phải chờ kết quả các bảng còn lại kết thúc mới biết được mình có nằm trong 8 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất hay không.

U.17 Uganda vượt mặt U.17 Ecuador

Ở trận cùng giờ của bảng B, U.17 Uganda không gặp nhiều khó khăn để đánh bại U.17 New Caledonia 6-0. Owen Mukisa là người thi đấu rực sáng ở trận này, ghi cú hat-trick. Ba bàn còn lại của U.17 Uganda được ghi bởi Joseph Dorongin, Isima Magala và Junior Ofoyrwth.

Owen Mukisa tỏa sáng với 3 bàn, đưa U.17 Uganda vào vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Trận thắng đậm U.17 New Caledonia cũng giúp U.17 Uganda có 4 điểm sau 3 trận, đứng thứ 2 bảng B và nối gót U.17 Hàn Quốc vào chơi ở vòng 32 đội. U.17 Uganda có cùng 4 điểm với U.17 Ecuador nhưng xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Phía đối diện, U.17 New Caledonia thua cả 3 trận, có 0 điểm và đứng cuối bảng.

Như vậy, U.17 Uganda cũng là đội thứ 12 có mặt ở vòng knock-out. Trước đó, 11 đại diện đã có mặt ở vòng 32 đội gồm: U.17 Hy Lạp (bảng A), U.17 Hàn Quốc (bảng B), U.17 Uruguay (bảng D), U.17 Ý (bảng E), U.17 Mali (bảng G), U.17 Tây Ban Nha (bảng H), U.17 Brazil (bảng I), U.17 Mexico, U.17 Venezuela (bảng K) U.17 Colombia và U.17 Serbia (bảng L).