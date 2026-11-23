Gặp U.17 New Caledonia, U.17 Hàn Quốc tạo ra thế trận một chiều trong hiệp đấu đầu tiên. Theo thống kê của chuyên trang Flashscore, đại diện châu Á cầm bóng đến 80%, liên tục dồn ép khiến khung thành U.17 New Caledonia chao đảo. Xét về độ hiệu quả, các cầu thủ U.17 Hàn Quốc cũng làm rất tốt khi tạo ra 18 cú sút, trong đó có 10 lần bóng đi trúng đích.

Kim Ji-woo - chân sút được bố trí chơi cao nhất trên hàng công U.17 Hàn Quốc là người thi đấu nổi bật nhất trong hiệp 1. Kim Ji-woo di chuyển rộng, ghi 2 bàn thắng ở các phút 15 và 20. Trong khi đó, 3 bàn còn lại của U.17 Hàn Quốc ở hiệp đấu này được ghi bởi Park Joo-Ho (phút thứ 5), An Sun-hyun (phút 25) và Han Seung-min (phút 27).

U.17 Hàn Quốc quá mạnh so với đối thủ U.17 New Caledonia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sang hiệp 2, U.17 Hàn Quốc chủ động chơi chậm, thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình. Dù vậy, đội tuyển trẻ xứ kim chi vẫn tìm được bàn thắng thứ 6 do công của Kim Ji-woo ở phút 53.

Thắng đậm U.17 New Caledonia 6-0, U.17 Hàn Quốc có 6 điểm, đứng đầu bảng B. Đồng thời, với việc màn so tài giữa U.17 Uganda và U.17 Ecuador khép lại với tỷ số hòa 0-0, U.17 Hàn Quốc đã chính thức giành vé vào chơi ở vòng 32 đội. Phía đối diện, U.17 New Caledonia thua cả 2 trận đã đấu, đứng cuối bảng với 0 điểm. Các vị trí thứ 2 và thứ 3 ở bảng B lần lượt thuộc về U.17 Ecuador (4 điểm) và U.17 Uganda (1 điểm).

U.17 Hy Lạp làm nên lịch sử, U.17 Pháp gặp khó

Ở bảng A, U.17 Hy Lạp tạo nên bất ngờ khi đánh bại U.17 Panama 2-1. Những người lập công cho U.17 Hy Lạp là Siozios (phút 39) và Papasarafianos (phút 90+5). Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của U.17 Hy Lạp tại giải đấu, giúp họ có 6 điểm, đứng đầu bảng A và giành vé sớm vào chơi ở vòng 32 đội. Đáng chú ý, đây cũng là thành tích lịch sử với bóng đá trẻ Hy Lạp khi năm 2026 mới là lần đầu tiên họ góp mặt ở U.17 World Cup.

Ở bảng D, bất ngờ cũng xảy ra khi U.17 Ả Rập Xê Út đánh bại ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch là U.17 Pháp 1-0. Alkahtani là người hùng của U.17 Ả Rập Xê Út với pha làm bàn ở phút 73 sau tình huống phản công nhanh.

U.17 Pháp rơi xuống vị trí thứ 3 bảng D sau lượt đấu thứ 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Vượt qua U.17 Pháp, U.17 Ả Rập Xê Út có 3 điểm, vươn lên xếp thứ 2 tại bảng D. Trong khi đó, U.17 Pháp cũng có 3 điểm nhưng thua U.17 Ả Rập Xê Út về chỉ số đối đầu nên xếp thứ 3. Rạng sáng 23.11, màn so tài còn lại ở bảng đấu này giữa U.17 Uruguay (3 điểm, xếp đầu bảng) và U.17 Haiti (0 điểm, xếp cuối) sẽ diễn ra.