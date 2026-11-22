U.17 Thái Lan gục ngã ở thời điểm quyết định

Tối 20.11, U.17 Thái Lan bước vào trận đấu cuối cùng bảng B vòng loại U.17 châu Á 2027 với lợi thế lớn. Sau 3 trận toàn thắng trước Đài Loan, Maldives và Hồng Kông, đội bóng trẻ xứ chùa vàng có 9 điểm, hơn U.17 Iraq 2 điểm. Thầy trò HLV Wasapol Kaewphaluk chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng và vé dự VCK.

Khaosod cập nhật: “Dù vậy, lợi thế sân nhà tại Buriram không thể giúp U.17 Thái Lan hoàn thành mục tiêu. Đội chủ nhà sớm nhận gáo nước lạnh khi Yousif Jale ghi bàn mở tỷ số cho Iraq ngay phút thứ 6. Sang hiệp 2, Pichaya Wutthichai thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 60, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Khi cánh cửa đi tiếp tưởng như vẫn nằm trong tay đội chủ nhà, U.17 Iraq bất ngờ tung đòn quyết định. Phút 84, Yousif Jale hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Thất bại cay đắng khiến U.17 Thái Lan kết thúc vòng loại với 9 điểm, kém Iraq 1 điểm và phải nhìn đối thủ giành vé đến Uzbekistan”.

U.17 Thái Lan được thi đấu vòng loại trên sân nhà, nắm nhiều lợi thế trước lượt trận cuối nhưng cuối cùng đã không thể giành vé dự VCK ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

Việc U.17 Thái Lan không thể giành vé đến với U.17 châu Á 2027 trở thành chủ đề được truyền thông nước này quan tâm. Khaosod nhấn mạnh: “U.17 Thái Lan đã không thể vượt qua Iraq, qua đó đánh mất cơ hội góp mặt tại VCK U.17 châu Á 2027. Đây là cú hụt chân đáng tiếc bởi U.17 Thái Lan đã toàn thắng 3 trận đầu tiên và nắm quyền tự quyết trước lượt đấu cuối”.

Trong khi đó, Siam Sport mô tả: “U.17 Thái Lan đã chiến đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại trước Iraq ở những phút cuối. Đội bóng của HLV Wasapol Kaewphaluk chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ hai bảng B, dù trước trận đấu họ được đánh giá cao hơn về cơ hội đi tiếp”.

Đáng chú ý, Thairath Online dẫn lời HLV Wasapol Kaewphaluk (biệt danh HLV X) sau trận đấu. Nhà cầm quân này công khai xin lỗi người hâm mộ và nhận trách nhiệm về thất bại.

"Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Thái Lan và người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Xin đừng đổ lỗi cho các cầu thủ, bởi tất cả đều đã cố gắng hết sức. Bóng đá là môn thể thao khắc nghiệt và những sai lầm là điều khó tránh khỏi. Các cầu thủ sẽ học hỏi từ những sai lầm này để trưởng thành hơn", HLV Wasapol chia sẻ.

Ông bày tỏ thêm: “Trách nhiệm thuộc về ban huấn luyện và muốn đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm thay cho các học trò. Tôi mong người hâm mộ không công kích các cầu thủ trên mạng xã hội sau cú sẩy chân đáng tiếc”.

U.17 châu Á 2027 đã xác định xong chủ nhân của 16 chiếc vé dự VCK ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH THE-AFC

U.17 Việt Nam góp mặt, Thái Lan lỡ cơ hội dự World Cup

Sau khi đội nhà bị loại, truyền thông Thái Lan cũng cập nhật danh sách các đội đã có mặt ở VCK giải U.17 châu Á 2027. Ball Thai viết: “Theo danh sách 16 đội giành quyền tham dự VCK U.17 châu Á 2027, khu vực Đông Nam Á có 2 đại diện là U.17 Việt Nam và U.17 Indonesia. Trong khi đó, U.17 Thái Lan phải dừng bước dù có 9 điểm sau 4 trận vòng loại.

Việc không thể đứng đầu bảng B cũng đồng nghĩa đội bóng trẻ xứ chùa vàng mất cơ hội cạnh tranh suất tham dự FIFA U.17 World Cup 2027 thông qua giải đấu châu lục. Đây là điều đáng tiếc bởi U.17 Thái Lan từng khởi đầu vòng loại rất thuận lợi và chỉ cách tấm vé đi tiếp một trận hòa”.

Ball Thai cũng cho biết thêm: “VCK U.17 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 12 đến 29.5.2027. Tám đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đại diện châu Á tham dự FIFA U.17 World Cup 2027 tại Qatar”.

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