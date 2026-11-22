Messi nỗ lực hết sức vẫn không thể cứu Inter Miami

Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS 2026 với thành tích ghi 26 bàn và có 17 pha kiến tạo. Anh cũng là người chơi tốt nhất bên phía Inter Miami trong trận thua Columbus Crew.

Messi không thể cứu Inter Miami trận ra quân vòng 1 play-off MLS Cup.Đội thi đấu quá thảm họa trên sân nhà Ảnh: Reuters

Danh thủ người Argentina có 2 cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 để có thể ghi bàn, bao gồm một cú sút phạt hiểm hóc, nhưng đều bị thủ môn Patrick Schulte của Columbus Crew chơi quá xuất sắc cản phá. Danh thủ 39 tuổi này cũng kiến tạo một cơ hội ngon ăn khác cho Suarez lập công, nhưng chân sút người Uruguay không thể tận dụng.

Quyết tâm của Messi còn thể hiện qua sự nôn nóng ở cuối hiệp 1, anh bị một cầu thủ Columbus Crew tìm cách cản phá khi thực hiện quả ném biên nhanh. Danh thủ này đã bực dọc ném bóng thẳng vào mặt đối thủ khiến phải nhận thẻ vàng.

Ngày thi đấu không mấy vui vẻ của Messi khép lại với một hiệp 2 không thể xoay chuyển được cục diện, vì các đồng đội còn lại chơi quá dưới sức và còn trong cảnh thiếu người.

Trận thua sốc ở ngày ra quân tại vòng 1 play-off MLS Cup đang báo hiệu một đoạn cuối mùa giải 2026 không mấy suôn sẻ cho Inter Miami và cả Messi.

Khởi đầu đầy ác mộng báo hại Inter Miami

Tung ra sân đội hình mạnh nhất dưới sự dẫn dắt của Messi, nhưng Inter Miami đã có khởi đầu đầy ác mộng tại vòng 1 play-off MLS Cup.

Messi không thể ngờ đội nhà sớm bị dẫn trước và còn rơi vào cảnh thiếu người, khiến mọi kế hoạch đổ bể Ảnh: Reuters

Ngay từ sớm, từ một đường bóng dài vượt tuyến tưởng chừng bình thường lại dẫn đến tình huống thủ môn Dayne St Clair phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện cho đối thủ thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Columbus Crew vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng do cầu thủ Gonzalo Tapia ghi phút thứ 9 từ chấm 11 m.

Mọi thứ tồi tệ vẫn chưa dừng lại với Inter Miami khi đến phút 36 chỉ còn chơi với 10 người do hậu vệ Gonzalo Lujan nhận thẻ vàng thứ hai thành thẻ đỏ rời sân.

Cầu thủ đảm nhận vị trí hậu vệ trái bất đắc dĩ này phải nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi không cần thiết, khiến đội bóng của HLV Kily Gonzalez chỉ còn chơi với 10 người trong phần còn lại của trận đấu.

Đây là vị trí khiến Inter Miami liên tiếp gặp rắc rối kể từ đầu mùa giải, và đến nay trải qua 3 giai đoạn HLV lần lượt từ Javier Mascherano, Guillermo Hoyos và nay là Kily Gonzalez cũng không thể giải quyết được.

Để thay thế cho một nhân tố quan trọng như Jordi Alba (giải nghệ), Inter Miami đã chiêu mộ Sergio Reguilon. Thế nhưng, Reguilon lại có tiền sử chấn thương, nghỉ thi đấu kéo dài cho đến tận năm nay; bên cạnh đó, đội bóng cũng quyết định để hậu vệ Noah Allen ra đi theo dạng cho mượn. Kết quả là họ không còn hậu vệ trái nào, buộc phải đưa Gonzalo Lujan phải đảm nhận vị trí này. Và hệ quả tệ hại đã đến.

Bên ngoài sân, HLV Kily Gonzalez không thể tin vào những gì đang xảy ra với Inter Miami khi sớm bị dẫn trước và còn rơi vào cảnh chơi thiếu người. Và Messi cũng vậy. Danh thủ này phải nhiều lần di chuyển ra đường biên để có những trao đổi về chiến thuật với HLV Kily Gonzalez, nhưng mọi thứ không thể xoay chuyển.

Trong thế chơi thiếu người, Inter Miami cuối cùng phải nhận trận thua quá đậm trước Columbus Crew với tỷ số 0-3, với bàn nâng tỷ số của Taha Habroune ghi phút 52 và Tapia ghi bàn thứ 2 trong trận phút 58.

Dù để thua trận, mọi hy vọng đi tiếp của Inter Miami vẫn chưa khép lại, khi còn trận tiếp theo gặp Columbus Crew trên sân khách vào lúc 8 giờ ngày 28.11. Nếu thắng lại trận đấu ở sân khách này, Messi và đồng đội sẽ bước vào trận thứ ba (trên sân nhà) trong chuỗi 3 trận tại vòng 1 play-off MLS Cup để hy vọng tiếp tục giành chiến thắng sẽ đi tiếp. Nhưng nếu thua trận, đội sẽ sớm dừng bước và hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch.