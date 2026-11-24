Lịch sử mới của World Cup nữ

Ngày 23.11, tại Đại hội bất thường ở Zurich (Thụy Sĩ), FIFA chính thức thông qua hai hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035. Cả hai đề xuất đều được 211 liên đoàn thành viên FIFA thông qua bằng hình thức nhất trí, do không có hồ sơ cạnh tranh.

Theo đó, liên danh do Mỹ dẫn đầu, cùng Mexico, Costa Rica và Jamaica, được trao quyền tổ chức World Cup nữ 2031. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một kỳ World Cup nữ cấp độ đội tuyển quốc gia được tổ chức tại bốn nước. Với riêng Mỹ, đây là lần thứ ba quốc gia này đăng cai giải đấu, sau các năm 1999 và 2003. Trong khi đó, Mexico, Costa Rica và Jamaica lần đầu tiên được trao cơ hội tổ chức ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

World Cup nữ 2031 sẽ tăng số lượng đội cũng như các trận đấu ẢNH: REUTERS

Đáng chú ý, theo The Athletic, World Cup nữ 2031 cũng đánh dấu bước ngoặt về quy mô khi lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội, với tổng cộng 104 trận đấu, tương tự thể thức World Cup nam 2026. Giải đấu dự kiến khởi tranh vào giữa tháng 6 và kết thúc vào giữa hoặc cuối tháng 7. Theo kế hoạch ban đầu, Mỹ sẽ tổ chức phần lớn các trận đấu, trong khi Mexico có một số địa điểm đăng cai, còn Costa Rica và Jamaica mỗi nước dự kiến tổ chức ít nhất một trận.

Với tiềm lực cơ sở vật chất và sức hút của thị trường Mỹ, các quốc gia đồng đăng cai kỳ vọng World Cup nữ 2031 sẽ thiết lập những cột mốc mới về lượng khán giả và doanh thu. Hồ sơ dự thầu dự kiến giải đấu có thể thu hút hơn 4,5 triệu lượt khán giả, đồng thời tạo ra doanh thu vượt 4 tỉ USD. Tuy nhiên, danh sách thành phố và SVĐ chính thức vẫn chưa được xác định. FIFA dự kiến bắt đầu quá trình lựa chọn địa điểm vào nửa cuối năm 2027.

Trong khi đó, quyền đăng cai World Cup nữ 2035 được trao cho liên danh Vương quốc Anh, gồm Anh, Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland. Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Vương quốc Anh. Hồ sơ của liên danh này đưa ra 19 địa điểm tiềm năng, trong đó có sân Wembley nổi tiếng ở London nhiều khả năng sẽ tổ chức trận chung kết.

Đội tuyển nữ Tây Ban Nha hiện là đương kim vô địch World Cup nữ khi lên ngôi giải đấu này vào năm 2023 ẢNH: REUTERS

The Athletic đánh giá, việc FIFA xác định sớm chủ nhà hai kỳ World Cup nữ tiếp theo mang ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển bóng đá nữ toàn cầu. Đặc biệt, giải đấu năm 2031 sẽ mở ra chương mới khi lần đầu tiên có 48 đội tranh tài, tạo thêm cơ hội cho nhiều nền bóng đá góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Với riêng đội tuyển nữ Việt Nam, việc World Cup nữ tăng số đội cũng sẽ mở ra thêm cơ hội cạnh tranh vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, vào năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt tại World Cup nữ, tổ chức ở Úc và New Zealand.