M.U sớm "vỡ trận" trên sân Liverpool

Trận M.U làm khách trên sân Liverpool cũng là thời điểm HLV Pochettino ra mắt với vai trò thuyền trưởng mới của “Quỷ đỏ”. Trước đó, ở đợt FIFA Days, nhà cầm quân người Argentina đã chia tay đội tuyển Mỹ, ký hợp đồng với M.U để thay HLV Carrick.

Ngay trong ngày ra mắt M.U, HLV Pochettino đã sử dụng ngay sơ đồ 3-4-3 quen thuộc của mình. Tuy nhiên, đội hình này khiến các cầu thủ M.U lúng túng, lộ ra nhiều khoảng trống. Ngay ở phút thứ 7, các hậu vệ “Quỷ đỏ” mắc một loạt sai lầm và Yoro phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Isak phía Liverpool.

HLV Pochettino thất vọng khi M.U sớm bị thẻ đỏ ẢNH: REUTERS

Thẻ đỏ của Yoro cũng là bước ngoặt trong hiệp 1. Sau tình huống này, M.U phải gồng mình để chống đỡ các đợt lên bóng của Liverpool. Kết thúc hiệp đấu, M.U vẫn bị Liverpool dẫn trước 2 bàn sau các pha lập công của Szoboszlai (phút thứ 10) và Florian Wirtz (phút 15). Sang hiệp 2, Liverpool vẫn chơi áp đảo, có thêm hai bàn nhờ công của Rio Ngumoha và Victor Munoz để thắng trận với tỷ số 4-0. Liverpool hiện có 21 điểm sau 11 trận và tiếp tục giữ vị trí thứ 4.

Ở chiều ngược lại, M.U trải qua chuỗi 9 trận không thắng ở Ngoại hạng Anh. “Quỷ đỏ” có 8 điểm, đứng thứ 19 và chỉ hơn đội xếp cuối là Crystal Palace 1 điểm.

Sau trận đấu, HLV Pochettino chia sẻ với Sky Sports: "Thật đau đớn và thất vọng. Rõ ràng không thể chấp nhận việc một trận đấu ở Ngoại hạng Anh lại bắt đầu theo cách như vậy. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau 6 phút. Dù chúng ta có thể giải thích nhiều điều, kết quả cũng không thể thay đổi".

Ông nói thêm: "Tôi biết mọi thứ khó khăn và đã yêu cầu các cầu thủ bình tĩnh. Dù vậy, toàn đội cần chấp nhận thực tế, tập trung hơn và đưa ra những quyết định tốt hơn trên sân. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về kết quả này và tôi cũng vậy. Toàn đội sẽ tiếp tục nỗ lực để cải thiện".

Liverpool tiếp tục giữ vị trí thứ 4 sau trận thắng M.U ẢNH: REUTERS

Tốp đầu vẫn chưa có nhiều biến động

Ở trận đấu diễn ra sớm hơn, hai đội nằm trong nhóm đầu là Arsenal và Man City đều bị cầm chân. Ở vòng đấu này, Arsenal làm khách trên sân Newcastle và phải chia điểm với kết quả hòa 2-2. Trong khi đó, Man City được thi đấu trên sân nhà nhưng phải rất vất vả mới tìm được trận hòa 1-1 với Fulham.

Với những kết quả này, Arsenal tiếp tục dẫn đầu sau vòng 11 với 28 điểm. Phía đối diện, Man City có 22 điểm, xếp thứ 3. Vị trí thứ 2 đang thuộc về Brighton - đội bất ngờ để thua 0-2 trước Hull City ở vòng đấu này.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026 - 2027 sau vòng đấu thứ 11 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BAN TỔ CHỨC NGOẠI HẠNG ANH

Ở nhóm sau, các đội bóng không được đánh giá quá cao đang bất ngờ có sự vươn lên mạnh mẽ. Bournemouth nối dài chuỗi trận thắng của mình lên con số 5 để qua đó có 18 điểm, đứng thứ 5. Xếp thứ 6 và thứ 7 lần lượt là Leeds United (17 điểm) và Everton (16 điểm).