Dự giải U.17 World Cup 2026 với tư cách là nhà vô địch châu Á nhưng U.17 Nhật Bản thi đấu thất vọng ngày ra quân, thua U.17 Colombia 1-2. Thất bại đó khiến U.17 Nhật Bản rơi xuống thứ 3 bảng L và gặp khó trong việc cạnh tranh ngôi đầu. Chính vì thế, U.17 Nhật Bản phải tung ra sân đội mình mạnh nhất ở trận gặp U.17 Serbia với mục tiêu không gì khác ngoài giành 3 điểm.

Tuy nhiên, U.17 Nhật Bản tiếp tục trải qua nhiều khó khăn khi đối thủ của họ có lối đá rất khó chịu. Trong hiệp 1, U.17 Nhật Bản cầm bóng khoảng 65% nhưng loay hoay để tiếp cận khung thành U.17 Serbia. Sau 45 phút đầu tiên, đội tuyển trẻ xứ hoa anh đào chỉ có 2 lần dứt điểm nhưng bóng đều đi không trúng đích. Không những bế tắc khi tấn công, hàng thủ U.17 Nhật Bản vẫn mắc nhiều sai lầm như ngày ra quân. Ở phút thứ 11, Kurahashi phạm lỗi trong vòng cấm, giúp U.17 Serbia được hưởng phạt đền. Dragan Anokic là người thực hiện và cầu thủ này không mắc sai lầm nào để giúp U.17 Serbia bất ngờ dẫn trước 1-0.

Highlight U.17 Nhật Bản 0-1 U.17 Serbia: Nhà vô địch châu Á tiếp tục gây thất vọng

U.17 Nhật Bản (trái) vẫn thể hiện lối chơi thất vọng ở lượt đấu thứ 2, gặp U.17 Serbia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Sau giờ nghỉ, U.17 Nhật Bản thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công, đẩy cao nhịp độ trận đấu. So với hiệp đấu trước đó, các học trò của HLV Ono Shingi tỏ ra hiệu quả hơn khi có đến 12 lần dứt điểm. Dù vậy, U.17 Nhật Bản không lần nào xuyên thủng lưới U.17 Serbia, phải thua trận 0-1.

Trắng tay trận thứ 2 liên tiếp, U.17 Nhật Bản có 0 điểm cùng hiệu số -1, đứng thứ 3 bảng L. Bên kia chiến tuyến, U.17 Serbia có 6 điểm, xếp đầu. Họ cũng chính thức trở thành đội đầu tiên của bảng đấu này vào chơi ở vòng 32 đội. Rạng sáng ngày 25.11, trận đấu còn lại giữa U.17 Colombia (hạng 2, có 3 điểm) và U.17 Honduras (hạng 4, có 0 điểm) sẽ diễn ra.

Bảng I và bảng K giải U.17 World Cup vẫn rất hấp dẫn

Ở trận đấu sớm hơn tại bảng K, U.17 Venezuela tiếp tục đà thăng hoa khi vượt qua U.17 Romania 1-0. Người giúp U.17 Venezuela giành trọn 3 điểm ở trận đấu này là Lozada với pha làm bàn ở phút 64. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của U.17 Venezuela tại giải, giúp họ dẫn đầu bảng với 6 điểm. Đồng thời, U.17 Venezuela cũng là đại diện đầu tiên của bảng K vào chơi ở vòng 32 đội.

Highlight U.17 Venezuela 1-0 U.17 Romania: Thắng trận thứ 2 liên tiếp, sớm giành vé đi tiếp

Trong khi đó, U.17 Romania trắng tay sau 2 trận, đứng cuối bảng. Rạng sáng 25.11, màn so tài còn lại ở bảng đấu này giữa U.17 Mexico (3 điểm, đứng thứ 2) và U.17 Cameroon (0 điểm, đứng thứ 3) sẽ diễn ra.

U.17 Venezuela (trái) đã có mặt ở vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Ở bảng I, cục diện vẫn diễn ra rất căng thẳng khi U.17 Ireland bất ngờ đánh bại U.17 Costa Rica 2-0 vào tối 24.11. Kết quả này giúp U.17 Ireland có 3 điểm sau 2 trận, tạm vươn lên xếp thứ 2. Phía đối diện, U.17 Costa Rica có 1 điểm, đứng cuối bảng. Vị trí đầu tiên của bảng I đang thuộc về U.17 Brazil (3 điểm) - đội mới đá một trận và sẽ gặp U.17 Tanzania (đứng thứ 3, có 1 điểm) vào rạng sáng 25.11.

Highlight U.17 Ireland 2-0 U.17 Costa Rica: Chiến thắng quan trọng, thắp sáng hy vọng đi tiếp