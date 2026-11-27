"M ÓN QUÀ" KHÔNG ĐƯỢC TẬN DỤNG

Nhờ 2 trận toàn thắng, U.17 Mali sớm giành vé vào vòng knock-out từ trước khi bước vào trận đấu với U.17 VN. Vì thế, họ không cần phải nỗ lực giành trọn 3 điểm bằng mọi giá. HLV Coulibaly của U.17 Mali thoải mái thực hiện đến 5 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát ở trận thắng U.17 Bỉ 2-1. Điều này phần nào giúp U.17 VN "dễ thở" hơn. Với hàng loạt "kép phụ" được tung vào sân, U.17 Mali thiếu sự gắn kết vốn có. Họ gặp không ít khó khăn trước U.17 VN, thậm chí có thời điểm mắc sai lầm suýt phải trả giá. Salia Diarra, cầu thủ trước đó chưa được ra sân phút nào tại U.17 World Cup 2026, có đường chuyền về hớ hênh, vô tình mở ra cơ hội đối mặt thủ môn cho Đại Nhân. Đáng tiếc, tiền đạo của U.17 VN lại xử lý chần chừ, để vuột cơ hội ngon ăn.

Đại Nhân (9) sẽ còn tiếc nuối rất nhiều khi bỏ lỡ cơ hội này ẢNH: VFF

Dù vậy, màn trình diễn của U.17 VN trong hiệp 1 vẫn xứng đáng nhận được lời khen. Trước một đối thủ vượt trội về mặt thể chất, U.17 VN không hề tỏ ra nao núng. Các học trò của HLV Roland thi đấu chủ động, tích cực pressing ngay từ phần sân đối phương. Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 cũng là một điểm sáng. Với cách bố trí nhân sự này, U.17 VN có đến 5 cầu thủ ở tuyến giữa trong những thời điểm không bóng, sẵn sàng lùi sâu đội hình để hỗ trợ hàng phòng ngự mỗi khi cần thiết. Đây cũng chính là lý do giúp U.17 VN hạn chế những khoảng trống ở khu vực trung lộ và nách trung lộ. Chính sự chủ động trong khâu gây áp lực, kết hợp cùng sự chắc chắn về mặt tổ chức đội hình, đã giúp U.17 VN giữ sạch mành lưới khi bước vào giờ nghỉ.

K HÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI

Tỷ số hòa 0-0 trước một đội bóng mạnh như U.17 Mali là đáng khích lệ nhưng một điểm không đủ giúp Nguyễn Lực và đồng đội đi tiếp. U.17 VN buộc phải tấn công để giành chiến thắng. Vì thế, ngay đầu hiệp 2, HLV Roland tung Văn Dương, Hoàng Việt vào sân thay Minh Đức, Minh Thủy. Từ lúc này, Nguyễn Lực được kéo về đá tiền vệ trung tâm để giúp U.17 VN kiểm soát bóng tốt hơn.

U.17 VN mạnh dạn dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Bóng lăn trên phần sân U.17 Mali nhiều hơn, và đương nhiên, đại diện châu Phi cũng có nhiều cơ hội hơn bởi các học trò HLV Roland không còn phòng ngự chặt như 45 phút đầu tiên. Phút 57, sau đường chuyền thông minh từ đồng đội, Keita phá bẫy việt vị, thoát xuống dứt điểm chéo góc. Lần này, Xuân Hòa không thể tiếp tục cứu thua cho U.17 VN.

Nếu muốn đi tiếp, U.17 VN cần ghi ít nhất 2 bàn, tạo ra cuộc lội ngược dòng trước U.17 Mali. Việt Nam, Ngọc Sơn được kỳ vọng mang đến những "làn gió mới" khi vào sân thay Duy Khang, Sỹ Bách. Tuy nhiên trong nửa sau hiệp 2, U.17 VN không còn duy trì được nền tảng thể lực để chơi sòng phẳng trước U.17 Mali và gần như chỉ có thể phòng ngự. Đến phút 82, Koita nâng tỷ số lên 2-0 cho U.17 Mali sau một tình huống pressing, cướp bóng và chuyển trạng thái tốc độ.

Cựu tuyển thủ, HLV Nguyễn Tuấn Phong chia sẻ với PV Thanh Niên: "Hiệp 2, U.17 Mali quá đáng sợ trong những tình huống tăng tốc. U.17 VN vừa cướp được bóng, triển khai 1, 2 đường chuyền thì họ đã giành lại quyền kiểm soát. Chúng ta gặp quá nhiều khó khăn trong những tình huống triển khai tấn công. Khi khâu phối hợp không thành, U.17 VN cần trông đợi vào các pha đột phá bất ngờ nhưng các tình huống 1 đấu 1 gần như đều thất bại".

Với kết quả này, U.17 VN đứng thứ 3 bảng G với 1 điểm, không đủ để thầy trò HLV Roland vào vòng knock-out với tư cách một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt. Hành trình U.17 World Cup 2026 khép lại sớm hơn kỳ vọng, nhưng vẫn là trải nghiệm quý giá với U.17 VN. Bài học về thể lực, bản lĩnh tổ chức đội hình, khả năng tận dụng cơ hội… là hành trang quý giá để các cầu thủ trẻ của chúng ta bùng nổ hơn ở những giải đấu lớn tiếp theo.