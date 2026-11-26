Trước lượt trận cuối bảng G, U.17 Mali đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng sau 2 trận toàn thắng (6 điểm, hơn U.17 Bỉ về thành tích đối đầu trực tiếp). Các đội xếp sau ở bảng G lần lượt là U.17 Bỉ (3 điểm, hiệu số 0), U.17 Việt Nam (1 điểm, hiệu số -1) và U.17 New Zealand (1 điểm, hiệu số -3).

U.17 Việt Nam sẵn sàng cho trận đấu 'sinh tử' trước U.17 Mali lúc 20 giờ hôm nay ẢNH: THU HƯƠNG

Với cục diện này, U.17 Việt Nam đã không còn đường lùi. Thầy trò HLV Cristiano Roland buộc phải thắng U.17 Mali ở lượt trận cuối. Nếu đánh bại được đại diện châu Phi, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out U.17 World Cup 2026.

Trong trường hợp hòa U.17 Mali ở lượt cuối, U.17 Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, số phận của đội bóng sao vàng phải phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác. Trên thực tế, khả năng để thầy trò ông Roland "lách khe cửa hẹp" đi tiếp với 2 điểm trong tay là rất khó xảy ra.

Do đó, nếu muốn nắm quyền tự quyết, U.17 Việt Nam cần phải vượt qua thử thách cực đại mang tên U.17 Mali. Thậm chí, nếu sở hữu 4 điểm, đại diện khu vực Đông Nam Á còn có thể nghĩ đến chuyện cạnh tranh vị trí nhì bảng G với U.17 Bỉ (nếu không thắng được U.17 New Zealand ở lượt trận cuối diễn ra cùng giờ).

Thầy trò HLV Cristiano Roland bày tỏ quyết tâm cao nhất khi chạm trán với U.17 Mali ở lượt trận cuối vòng bảng giải U.17 World Cup ẢNH: THU HƯƠNG

Sức mạnh của bóng đá trẻ Mali được phô diễn trọn vẹn trong hai trận đầu. Học trò HLV Soumaila Coulibaly đánh bại New Zealand (3-0) và Bỉ (2-1) đều nhờ thế trận áp đảo. HLV Soumaila Coulibaly của U.17 Mali cho biết sẽ xoay tua đội hình ra sân nhằm tính đến mục tiêu tiến sâu ở U.17 World Cup, tuy nhiên mục tiêu vẫn là giành chiến thắng trước U.17 Việt Nam.

Về phần U.17 Việt Nam, HLV Cristiano Roland bày tỏ: “Chúng tôi đã nghiên cứu U.17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với 2 trận toàn thắng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp chúng ta chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời”.

U.17 Việt Nam sở hữu ngôi sao Nguyễn Lực cùng hàng tấn công hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên mối lo nằm ở hàng phòng ngự khi mắc nhiều sai sót để đối thủ khai thác. Vì thế nếu vượt qua U.17 Mali, U.17 Việt Nam vừa phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở hàng công vừa đảm bảo sự vững vàng nơi hàng phòng ngự.