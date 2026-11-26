Sau 2 lượt trận tại U.17 World Cup 2026 ở Qatar, U.17 Việt Nam và U.17 Mali cùng 5 lần làm rung lưới đối phương, nhưng bước vào cuộc đối đầu cuối bảng G với tâm thế hoàn toàn khác biệt. Đại diện châu Phi đã sớm đoạt vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, còn thầy trò ông Roland mới có 1 điểm và buộc phải thắng để tự định đoạt số phận. Chính ở thế chân tường, khi không còn gì để mất, người hâm mộ có quyền chờ đợi vào màn trình diễn của Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội.

Không từ bỏ

Nhìn lại hành trình đã qua, điều đọng lại lớn nhất của U.17 Việt Nam chính là tinh thần chiến đấu quả cảm và sự tự tin đáng nể trước các đối thủ vượt trội đẳng cấp. Trước đương kim á quân châu Âu U.17 Bỉ, các cầu thủ trẻ Việt Nam chơi sòng phẳng đến tận những giây cuối cùng. Sang trận gặp U.17 New Zealand, dù 3 lần bị dẫn trước, U.17 Việt Nam vẫn kiên cường 3 lần tìm được bàn gỡ hòa. Hai chữ "từ bỏ" chưa bao giờ có trong khái niệm của tập thể này.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều đột biến trên hàng công U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Thua thiệt về thể hình lẫn kinh nghiệm trận mạc, nhưng động lực chiến đấu luôn là thứ vũ khí tinh thần lợi hại giúp các học trò của ông Roland liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử, từ bàn thắng đầu tiên cho đến điểm số đầu tiên tại sân chơi World Cup. Không chỉ có tinh thần, U.17 Việt Nam còn cho thấy lối chơi giàu biến hóa với các pha lập công đến từ phạt góc, đá phạt trực tiếp, phối hợp bóng mở lẫn đánh đầu. Dấu ấn của Nguyễn Lực (2 bàn, 1 kiến tạo), Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân hay Trương Nguyễn Duy Khang cho thấy hàng công áo đỏ đủ sức xuyên phá bất kỳ hàng thủ nào.

Duy Khang luôn mang theo miếng lót ống đồng in dòng chữ: "Một giấc mơ không được hiện thực hóa bằng phép màu mà cần mồ hôi, sự quyết tâm và chăm chỉ". Pha lập công quý như vàng ở phút 90+2 vào lưới U.17 New Zealand chính là quả ngọt từ ý chí đó. Đánh giá về lượt trận cuối, BLV Biên Cương kỳ vọng HLV Roland sẽ giữ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc nhưng trao suất đá chính cho Duy Khang thay Nguyễn Văn Dương (chưa có thể trạng tốt nhất sau chấn thương), đồng thời đưa Đào Quý Vương trở lại tuyến giữa cùng Nguyễn Minh Thủy hỗ trợ Nguyễn Lực. Sự điều chỉnh này sẽ giúp U.17 Việt Nam vừa gia cố khả năng đánh chặn từ xa cho hàng thủ, vừa tăng thêm sự đột biến trên hàng công.

Khẳng định bản lĩnh

Ở bên kia chiến tuyến, U.17 Mali thực sự là ngọn núi cao. Từng đoạt vị trí á quân World Cup 2015 và hạng ba năm 2023, đội bóng châu Phi chứng tỏ sức mạnh áp đảo khi thắng U.17 Bỉ 2-1 với 509 đường chuyền cùng 19 cú dứt điểm. Khác với lối chơi bóng bổng của U.17 New Zealand, cả 5 bàn thắng của U.17 Mali tại giải đều được thực hiện bằng chân. Trong hệ thống 4-2-3-1, cặp tiền vệ trung tâm cao lớn Kamissoko và Diawara đóng vai trò bệ phóng để các mũi nhọn nhỏ con, giàu tốc độ như Halidou Maiga (2 lần nhận danh hiệu hay nhất trận) hay Djigui Koita tung ra những miếng "đánh vỗ mặt" trực diện ở trung lộ.

Dù đã chắc chắn đứng đầu bảng G, HLV Soumaila Coulibaly có lý do để tính toán xoay tua nhằm giữ sức cho các trụ cột. Đây là cơ hội cho U.17 Việt Nam, nhưng cũng là "con dao 2 mặt" bởi dàn cầu thủ dự bị của U.17 Mali sẽ ra sân với khát khao chứng tỏ bản thân rất lớn. Để đứng vững trước những pha phối hợp bóng sệt tốc độ của đối phương, các cầu thủ Việt Nam cần duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, bọc lót sớm và chính xác.

BLV Biên Cương nhận định: "Việc bọc lót cho nhau, duy trì cự ly đội hình hợp lý sẽ hạn chế khoảng trống mà các tiền đạo U.17 Mali tăng tốc. Một bước chuyển sớm có thể giúp U.17 Việt Nam hóa giải một tình huống nguy hiểm. Một pha hỗ trợ kịp thời của đồng đội có thể bù đắp cho sự thua thiệt trong tranh chấp tay đôi. Chúng ta không thể tự nhiên cao thêm vài centimet chỉ sau vài ngày tập luyện, nhưng những bước chân hoàn toàn có thể dài hơn nhờ sự quyết tâm, dài hơn để theo kịp đối thủ, nhanh hơn để bọc lót cho đồng đội và mạnh mẽ hơn để tiến về phía khung thành của đối phương".

Chạm trán đối thủ mạnh nhất bảng G là thử thách cực đại, nơi chưa ai có thể đoán định trước kết quả. Thế nhưng, khi U.17 Mali đã hoàn thành mục tiêu vòng bảng còn U.17 Việt Nam vẫn đang chiến đấu cho giấc mơ của mình, sự khác biệt về khát vọng hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. Hơn tất cả, toàn đội bước ra sân để chơi một trận ra trò, khẳng định bản lĩnh người Việt Nam trước bạn bè quốc tế. "Bóng đá đôi khi không công bằng, nếu chơi không tốt ở một trận, người ta có thể quên đi những gì đội đã làm trước đó. Vì vậy, tinh thần khát khao và sự cống hiến của các em là điều không phải bàn cãi. U.17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi một trận để mọi người thêm tự hào", HLV Roland chia sẻ.