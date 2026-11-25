Chiều 25.11, U.17 Việt Nam đã có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U.17 Mali. Buổi tập này của thầy trò HLV Cristiano Roland diễn ra nhẹ nhàng, với bầu không khí thoải mái. Có thể thấy, các cầu thủ đang có tâm lý tốt trước khi bước vào trận đấu cuối vòng bảng. Trong buổi tập này, thuyền trưởng của U.17 Việt Nam cho các học trò tập trung thực hiện các tình huống dứt điểm cố định.

U.17 Việt Nam muốn làm người hâm mộ tự hào

Về tình hình của đội, HLV Roland cho biết: "Mục tiêu ban đầu của chúng tôi khi có mặt ở đây là để thi đấu, phát triển và chơi tốt hơn qua từng trận. Đến thời điểm này, các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần khát khao và khiến người hâm mộ rất tự hào. Trước mắt chúng tôi còn một trận đấu nữa gặp đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để một lần nữa mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ".

HLV Roland luôn dặn dò các cầu thủ U.17 Việt Nam cần phải tự tin ẢNH: VFF

U.17 Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu trước đối thủ vượt trội hơn về thể lực và thể hình, nên tiêu hao nhiều thể lực. HLV Roland cho biết cũng đã lường trước được khó khăn, qua đó có phương pháp phục hồi thể lực cũng như chuẩn bị tâm lý. "Trong bóng đá, thể lực đương nhiên rất quan trọng và là phần việc chúng tôi chú trọng. Bên cạnh thể lực, ban huấn luyện cũng chuẩn bị tâm lý cho các cầu thủ bởi mọi trận đấu với chúng tôi đều rất khó khăn. Nỗ lực vượt qua đối thủ, vượt qua mọi tình huống bóng, dám chơi dũng cảm và mạnh mẽ là yếu tố then chốt. Chúng tôi đã lên kế hoạch hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu gặp U.17 Mali".

"Nếu không đạt 100% thể trạng, đội chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng tinh thần vượt khó và thi đấu cống hiến là điều chắc chắn. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tâm lý để bước vào trận cuối vòng bảng và làm người hâm mộ thêm tự hào. Bóng đá đôi khi không công bằng, nếu chơi không tốt ở một trận, người ta có thể quên đi những gì đội đã làm trước đó. Vì vậy, tinh thần khát khao và sự cống hiến của các em là điều không phải bàn cãi. Toàn đội sẽ cố gắng chơi một trận để mọi người thêm tự hào", HLV Roland chia sẻ.

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Về U.17 Mali, cựu trung vệ của CLB Hà Nội cho biết: "Đương nhiên chúng tôi đã nghiên cứu U.17 Mali. Họ là đối thủ rất mạnh với 2 trận toàn thắng. Trong trận đấu, ban huấn luyện sẽ có những chỉ đạo cụ thể để các cầu thủ nhận diện những điểm có thể khai thác. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tinh thần đoàn kết, sự tự tin, lối chơi kiên cường, cống hiến và sự kỷ luật trong việc tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện. Đó sẽ là yếu tố mấu chốt giúp U.17 Việt Nam chơi tốt ở trận này. Tôi tin các cầu thủ sẽ có thêm một trận đấu tuyệt vời", HLV Roland nhấn mạnh.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam, ông Roland bày tỏ: "Được nắm quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp và vượt qua vòng bảng là điều rất đáng tự hào. Chúng tôi rơi vào bảng đấu khó khăn với 3 đối thủ mạnh đại diện cho các khu vực và ban đầu U.17 Việt Nam bị xem đội lót đường. Nhưng sau 2 trận đã qua, các em chiến đấu bằng tất cả khát khao và nỗ lực, và đến giờ khi còn cơ hội, các em vẫn thể hiện mong muốn vươn xa hơn nữa. Tôi rất tự hào về các học trò. Sắp tới sẽ là một trận chiến nữa. Khi hiểu rõ độ khó của trận đấu, các em sẽ lại khiến mọi người tự hào về màn trình diễn của mình".