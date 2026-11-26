Tụt xuống hạng 8

Theo điều lệ của giải, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out U.17 World Cup 2026. So với đợt cập nhật sáng 25.11, U.17 Việt Nam đã tụt từ hạng 7 xuống hạng 8, sau khi lượt trận cuối của các bảng A, B, C và D khép lại vào rạng sáng 26.11.

Áp lực dành cho đại diện Đông Nam Á càng lớn hơn khi nhìn sang 8 bảng đấu chưa đá lượt cuối. Ba bảng E, F và J hiện đều có các đội hạng ba sở hữu 3 điểm sau 2 lượt trận là U.17 Uzbekistan (hiệu số +3), U.17 Algeria (hiệu số -1) và U.17 Tajikistan (hiệu số -2).

Bảng xếp hạng các đội đứng hạng ba tính đến sáng 26.11 ẢNH: CMH

Hạng 8 là vừa đủ để U.17 Việt Nam đi tiếp. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa rằng thầy trò ông Roland đã an toàn. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Cristiano Roland với nhóm 7 đội xếp trên đang là 2 điểm (1 điểm so với 3 điểm), trong khi phía sau có tới 4 đội bám sát với khoảng cách tối đa chỉ 1 điểm.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba chắc chắn sẽ còn biến động mạnh sau khi vòng bảng hạ màn. Khi bước vào trận đấu cuối cùng mang tính sinh tử, những đội đang xếp dưới như U.17 Tanzania (gặp U.17 Ireland), U.17 Trung Quốc (gặp U.17 Fiji), U.17 Nhật Bản (gặp U.17 Honduras) đều có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm. Chính vì vậy, vị trí hiện tại của U.17 Việt Nam là rất nguy hiểm.

Chỉ thắng mới chắc chắn đi tiếp

Tại bảng G, U.17 Mali đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng sau 2 trận toàn thắng (6 điểm, hơn U.17 Bỉ về thành tích đối đầu trực tiếp). Các đội xếp sau ở bảng G lần lượt là U.17 Bỉ (3 điểm, hiệu số 0), U.17 Việt Nam (1 điểm, hiệu số -1) và U.17 New Zealand (1 điểm, hiệu số -3).

Với cục diện này, U.17 Việt Nam đã không còn đường lùi. Thầy trò ông Roland buộc phải thắng U.17 Mali ở lượt trận cuối. Nếu đánh bại được đại diện châu Phi, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out U.17 World Cup 2026.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (trái) đang sở hữu 2 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 2 trận đấu ẢNH: VFF

Trong trường hợp hòa U.17 Mali ở lượt cuối, U.17 Việt Nam trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, số phận của đội bóng sao vàng phải phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác. Trên thực tế, khả năng để thầy trò ông Roland "lách khe cửa hẹp" đi tiếp với 2 điểm trong tay là rất khó xảy ra.

Do đó, nếu muốn nắm quyền tự quyết, U.17 Việt Nam cần phải vượt qua thử thách cực đại mang tên U.17 Mali. Thậm chí, nếu sở hữu 4 điểm, đại diện khu vực Đông Nam Á còn có thể nghĩ đến chuyện cạnh tranh vị trí nhì bảng G với U.17 Bỉ (không thắng được U.17 New Zealand ở lượt trận cuối).

Nếu để thua U.17 Mali và giậm chân ở mốc 1 điểm cùng hiệu số bị kéo xuống sâu, U.17 Việt Nam sẽ chính thức dừng bước.

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