Không để đối phương áp đặt thế trận

Trong số 3 đối thủ của đội tuyển U.17 Việt Nam tại vòng bảng FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 Mali được đánh giá là thử thách khó khăn nhất đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Đại diện châu Phi đã sớm giành vé đi tiếp sau khi đánh bại U.17 New Zealand với tỷ số 3-0 và vượt qua U.17 Bỉ với tỷ số 2-1. Không chỉ sở hữu những cầu thủ có nền tảng thể chất vượt trội, U.17 Mali còn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận, tạo sức ép liên tục và dứt điểm từ nhiều vị trí khác nhau.

Sau 2 lượt trận, U.17 Mali đã tung ra tổng cộng 48 cú sút, trung bình 24 lần dứt điểm mỗi trận. Con số này phần nào phản ánh sức ép mà hàng phòng ngự U.17 Việt Nam có thể phải đối mặt vào tối 26.11.

Siêu phẩm của U.17 Mali vào lưới U.17 Bỉ

Nếu lựa chọn lối chơi đôi công với đại diện châu Phi, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ phải chấp nhận nguy cơ bị cuốn vào những cuộc tranh chấp liên tục, tiêu hao thể lực và để lộ khoảng trống khi chuyển đổi trạng thái.

Tuy nhiên, chủ động lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian thi đấu cũng chưa chắc là phương án tối ưu. U.17 Mali đã cho thấy khả năng dứt điểm từ xa đáng gờm. Việc để đối phương thoải mái kiểm soát bóng trước khu vực cấm địa có thể khiến đội tuyển U.17 Việt Nam phải chống đỡ những đợt tấn công liên tiếp.

Bài toán đặt ra cho HLV Cristiano Roland là xây dựng một hệ thống phòng ngự đủ chặt chẽ nhưng không quá thụ động. Khoảng cách giữa các tuyến cần được duy trì hợp lý, đặc biệt là khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ, nơi các cầu thủ Mali có thể tận dụng để tung ra những cú sút từ tuyến 2.

Thay vì dàn trải sức lực để pressing trên toàn bộ mặt sân, U.17 Việt Nam có thể lựa chọn những thời điểm thích hợp để gây sức ép, chẳng hạn khi đối phương chuyền bóng về, xử lý lỗi hoặc bị đẩy ra sát đường biên.

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Dùng tốc độ luân chuyển bóng để khắc chế sức mạnh thể chất

Sau 2 trận đấu trước U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, đội tuyển U.17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng. Đáng chú ý, các bàn thắng đến từ nhiều phương án khác nhau, từ tình huống cố định, phối hợp tấn công đến những khoảnh khắc xử lý kỹ thuật cá nhân.

Điều đó cho thấy thầy trò HLV Cristiano Roland có cơ sở để tìm kiếm bàn thắng trước U.17 Mali, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu hạn chế bàn thua.

Khi không có lợi thế về thể hình và sức mạnh tranh chấp, tốc độ luân chuyển bóng sẽ trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất. Các cầu thủ U.17 Việt Nam cần hạn chế giữ bóng quá lâu, tăng cường phối hợp ít chạm và chủ động di chuyển để tạo ra nhiều phương án chuyền bóng cho đồng đội.

U.17 Việt Nam không có lợi thế về thể hình, thể lực so với U.17 Mali ẢNH: HƯƠNG NGUYỄN

Đường kiến tạo của Nguyễn Lực cho Đại Nhân trong trận gặp U.17 New Zealand là một ví dụ đáng chú ý. Chỉ bằng một đường chuyền vượt tuyến, Nguyễn Lực đã giúp đồng đội tiếp cận khung thành đối phương mà không cần trải qua nhiều tình huống tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Trước U.17 Mali, những pha xử lý có tính đột biến như vậy sẽ đặc biệt có giá trị. Khi đối phương đẩy cao đội hình để gây sức ép, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể xuất hiện. Vấn đề là các cầu thủ Việt Nam phải đủ tỉnh táo để nhận diện cơ hội và thực hiện đường chuyền đúng thời điểm.

Nguyễn Lực, người đã ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo tại giải, có thể tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Trong khi đó, khả năng di chuyển không bóng của Đại Nhân và Sỹ Bách sẽ là những yếu tố giúp đội tuyển U.17 Việt Nam khai thác khoảng trống.

Ngoài ra, các tình huống cố định cũng là phương án mà HLV Cristiano Roland có thể tận dụng. Dù bất lợi về chiều cao, U.17 Việt Nam không nhất thiết phải đưa bóng vào những cuộc tranh chấp trên không. Siêu phẩm đánh gót của Sỹ Bách từ quả phạt góc của Minh Thủy trong trận gặp U.17 Bỉ cho thấy sự sáng tạo trong cách tổ chức tình huống cố định hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt trước những đối thủ vượt trội về thể hình.

Tính toán thời điểm tăng tốc và sử dụng quyền thay người

Một trong những vấn đề đáng quan tâm khác là khả năng phân phối thể lực của đội tuyển U.17 Việt Nam. Trước một đối thủ có khả năng duy trì cường độ thi đấu cao như U.17 Mali, việc sử dụng quá nhiều năng lượng trong giai đoạn đầu trận có thể khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn ở những phút cuối. Khi thể lực suy giảm, khả năng tranh chấp, tốc độ phản ứng và sự chính xác trong các tình huống xử lý bóng cũng có thể bị ảnh hưởng.

Do đó, HLV Cristiano Roland cần tính toán thời điểm tăng tốc, thời điểm giảm nhịp độ trận đấu cũng như phương án sử dụng quyền thay người.

Nguyễn Lực là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Bàn thắng gỡ hòa của Duy Khang ở phút 90+2 trong trận gặp U.17 New Zealand là minh chứng cho thấy những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt. Việc duy trì được những phương án tấn công có chất lượng trong giai đoạn cuối trận sẽ giúp U.17 Việt Nam có thêm cơ hội nếu cục diện trận đấu vẫn chưa được định đoạt.

Một yếu tố khác mà ban huấn luyện U.17 Việt Nam có thể tính đến là động lực thi đấu của đối phương. Với 6 điểm tuyệt đối và tấm vé đi tiếp đã nằm trong tay, U.17 Mali có thể cân nhắc xoay tua đội hình nhằm chuẩn bị cho vòng đấu loại trực tiếp.

Tuy nhiên, ngay cả khi đại diện châu Phi thực hiện những thay đổi về nhân sự, đội tuyển U.17 Việt Nam cũng không thể chủ quan. Mali vẫn có mục tiêu bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng, trong khi những cầu thủ ít được thi đấu ở 2 lượt trận trước cũng có động lực thể hiện năng lực.

U.17 Việt Nam khó có thể thay đổi tương quan thể hình, thể lực chỉ trong vài ngày. Nhưng bằng cách tổ chức lối chơi hợp lý, lựa chọn đúng thời điểm tấn công và hạn chế tối đa những sai sót cá nhân, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực trước đại diện châu Phi.