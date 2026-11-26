Sau 2 lượt trận tại FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng trước 2 đối thủ là U.17 Bỉ và U.17 New Zealand. Trong số đó, Nguyễn Lực trực tiếp ghi 2 bàn và thực hiện 1 pha kiến tạo, góp dấu giày vào 60% tổng số bàn thắng của đội nhà.

Những con số này phần nào phản ánh tầm ảnh hưởng của Nguyễn Lực trong hệ thống tấn công mà HLV Cristiano Roland xây dựng.

Ở trận ra quân gặp U.17 Bỉ ngày 20.11, bên cạnh siêu phẩm đánh gót của Lê Sỹ Bách, Nguyễn Lực cũng để lại dấu ấn bằng một bàn thắng. Dù đội tuyển U.17 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 2-3, việc ghi được 2 bàn vào lưới đại diện châu Âu cho thấy khả năng tấn công đáng chú ý của các học trò HLV Cristiano Roland.

Cận cảnh cú sút phạt thành bàn tuyệt đẹp của Nguyễn Lực vào lưới U.17 New Zealand

Đến cuộc đối đầu với U.17 New Zealand ngày 23.11, Nguyễn Lực tiếp tục thể hiện giá trị của mình. Phút 49, tiền vệ này ghi bàn gỡ hòa cho U.17 Việt Nam. Đến phút 60, chính Nguyễn Lực thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Đại Nhân khống chế bóng và tung cú dứt điểm uy lực, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Tình huống phối hợp giữa Nguyễn Lực và Đại Nhân cũng được FIFA nhắc đến khi nhìn lại màn trình diễn của đội tuyển U.17 Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là cả 2 lần Nguyễn Lực trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng trong trận đấu này đều diễn ra khi đội nhà đang bị dẫn trước. Khả năng tạo ra khác biệt trong những thời điểm khó khăn là một trong những yếu tố làm nên giá trị của tiền vệ này.

Không chỉ là một cầu thủ biết ghi bàn

Nếu chỉ nhìn vào số bàn thắng, có thể chưa đánh giá hết vai trò của Nguyễn Lực trong lối chơi của đội tuyển U.17 Việt Nam.

Trước những đối thủ có ưu thế về chiều cao, thể hình và sức mạnh tranh chấp, khả năng xử lý bóng, quan sát và đưa ra quyết định trong thời gian ngắn trở thành những yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các cầu thủ Việt Nam.

Nguyễn Lực đang trở thành nhân tố quan trọng nhất của U.17 Việt Nam như thế nào?

Đường kiến tạo cho Đại Nhân trong trận gặp U.17 New Zealand là một ví dụ. Thay vì kéo dài quá trình triển khai bóng, Nguyễn Lực lựa chọn đường chuyền trực diện, đưa bóng vượt qua tuyến phòng ngự đối phương để đồng đội có cơ hội dứt điểm.

Đây cũng là một phương án đáng chú ý khi U.17 Việt Nam phải đối đầu với những đội bóng có khả năng gây sức ép mạnh. Một đường chuyền có tính đột biến, được thực hiện đúng thời điểm, có thể giúp đội nhà giảm số lần phải tranh chấp trực tiếp và nhanh chóng tiếp cận khung thành đối phương.

Việc Nguyễn Lực vừa có khả năng trực tiếp dứt điểm, vừa có thể tạo cơ hội cho đồng đội cũng khiến hàng công U.17 Việt Nam trở nên khó lường hơn. Các hậu vệ đối phương không chỉ phải đề phòng khả năng ghi bàn của tiền vệ này mà còn phải chú ý đến những cầu thủ di chuyển vào khoảng trống xung quanh anh.

Bên cạnh chuyên môn, Nguyễn Lực còn cho thấy sự tự tin đáng chú ý khi bước ra sân chơi thế giới. Sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand, tiền vệ này thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế của đội nhà, đặc biệt là các sai sót dẫn đến bàn thua, nhưng đồng thời khẳng định U.17 Việt Nam không quá lép vế trước các đối thủ nếu xét ngoài yếu tố chiều cao và thể hình.

Thử thách lớn nhất đang chờ Nguyễn Lực

Cuộc đối đầu với U.17 Mali vào lúc 20 giờ ngày 26.11 sẽ là bài kiểm tra khó khăn hơn đối với Nguyễn Lực và các đồng đội.

Đại diện châu Phi đã giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận, ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Trước một đối thủ có ưu thế về thể chất và khả năng tấn công mạnh mẽ, U.17 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không có nhiều thời gian và không gian để xử lý bóng.

Trong bối cảnh đó, khả năng thoát sức ép, luân chuyển bóng nhanh và tung ra những đường chuyền có tính đột biến của Nguyễn Lực sẽ rất cần thiết. Sự kết nối giữa tiền vệ này với những cầu thủ tấn công như Đại Nhân và Sỹ Bách có thể là một trong những phương án giúp U.17 Việt Nam khai thác khoảng trống khi đối phương dâng cao.

Nguyễn Lực (số 10) là cầu thủ nổi bật nhất U.17 Việt Nam ở 2 trận vừa qua ẢNH: VFF

Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân cũng tiềm ẩn rủi ro. Sau những gì Nguyễn Lực đã thể hiện ở 2 lượt trận đầu tiên, ban huấn luyện U.17 Mali hoàn toàn có thể dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền vệ này. Khi đó, khả năng di chuyển hỗ trợ và chia sẻ nhiệm vụ tổ chức tấn công của các đồng đội sẽ đóng vai trò quan trọng.

Với 1 điểm sau 2 lượt trận, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội. Để hiện thực hóa mục tiêu lịch sử ấy, HLV Cristiano Roland cần một tập thể vận hành hiệu quả, trong đó Nguyễn Lực tiếp tục là một trong những nhân tố có khả năng tạo ra khác biệt.