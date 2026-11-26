Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội quý giá

Bước vào lượt trận cuối vòng bảng FIFA U.17 World Cup 2026 vào tối 26.11, HLV Cristiano Roland tung ra sân đội hình được đánh giá là mạnh nhất của đội tuyển U.17 Việt Nam với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng để cạnh tranh tấm vé vào vòng 32 đội.

Ở chiều ngược lại, do đã sớm giành quyền đi tiếp, ban huấn luyện U.17 Mali thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu trước. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn cho thấy chất lượng đội hình đáng gờm, đặc biệt là ưu thế về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ẢNH: VFF

Nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam tại Qatar, Nguyễn Lực cùng các đồng đội nhập cuộc khá tự tin, chủ động tranh chấp và triển khai tấn công. Minh Thủy sớm có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhưng không thể dứt điểm thành công.

Tuy nhiên, U.17 Mali nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận. Với ưu thế về thể hình, thể lực cùng khả năng phối hợp tốc độ và xử lý kỹ thuật, đại diện châu Phi liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự U.17 Việt Nam. Nguyễn Lực cũng không có nhiều không gian để phát huy khả năng sáng tạo.

Dù lép vế, U.17 Việt Nam vẫn có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi Đại Nhân tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để đối mặt với thủ môn. Đáng tiếc, tiền đạo này lại dứt điểm không thành công.

Đây là một trong những tình huống đáng tiếc nhất của U.17 Việt Nam trong trận đấu. Nếu tận dụng được cơ hội hiếm hoi này, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể chủ động hơn về mặt chiến thuật và tạo ra một cục diện khác trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Các CĐV Việt Nam trên khán đài ẢNH: VFF

Ở những phút cuối hiệp 1, U.17 Mali tiếp tục gia tăng sức ép. Lassana Diawara khiến người hâm mộ Việt Nam thót tim với cú dứt điểm uy lực đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Nguyễn Lực cũng nỗ lực đáp trả bằng một pha đi bóng và dứt điểm từ xa nhưng không đưa bóng đi trúng đích.

Dù phải chống đỡ nhiều đợt tấn công, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết để khép lại hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0.

U.17 Mali thể hiện sức mạnh vượt trội

Bước sang hiệp 2, đội tuyển U.17 Việt Nam tiếp tục tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Nguyễn Lực được trao cơ hội thực hiện quả đá phạt ngay bên ngoài vòng cấm địa đối phương nhưng cú dứt điểm của tiền vệ này đưa bóng đi vọt xà ngang.

Trong khi đó, U.17 Mali đẩy cao cường độ tấn công và liên tiếp đặt khung thành của thủ môn Xuân Hòa vào tình trạng báo động. Đăng Khoa có tình huống lăn xả cản phá cú dứt điểm rất căng của đối phương, trước khi Xuân Hòa phải lao ra để ngăn chặn pha kết thúc của Sanaba Keita.

U.17 Mali tỏ ra vượt trội về thể lực khi bước vào hiệp 2 ẢNH: VFF

Những nỗ lực của hàng phòng ngự giúp U.17 Việt Nam đứng vững trong hơn 50 phút thi đấu. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục của đại diện châu Phi, các học trò HLV Cristiano Roland cuối cùng cũng không thể bảo toàn mành lưới.

Phút 56, từ một tình huống phối hợp ăn ý của U.17 Mali, Sanaba Keita di chuyển khôn ngoan, đón đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Xuân Hòa, mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua buộc U.17 Việt Nam phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, với ưu thế về thể chất và khả năng pressing quyết liệt, U.17 Mali liên tục ngăn chặn các tình huống triển khai bóng của đối phương. Nguyễn Lực cùng các đồng đội không có nhiều không gian để thực hiện những pha phối hợp đột biến như ở 2 lượt trận trước.

HLV Cristiano Roland nỗ lực thay đổi cục diện khi đưa Việt Nam và Ngọc Sơn vào sân thay cho Sỹ Bách và Duy Khang. Tuy nhiên, những điều chỉnh về nhân sự không giúp U.17 Việt Nam cải thiện đáng kể thế trận.

Ngay cả khi đã dẫn bàn, U.17 Mali vẫn duy trì sức ép với những pha dứt điểm nguy hiểm của Sanaba Keita và Halidou Maiga. Trong khi đó, cơ hội của U.17 Việt Nam chủ yếu đến từ các tình huống cố định nhưng Nguyễn Lực không thể tận dụng thành công.

U.17 Mali sau đó ghi thêm bàn thắng, ấn định chiến thắng 2-0 và khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Trong khi đó, đội tuyển U.17 Việt Nam chính thức chia tay FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 sau 3 lượt trận với vỏn vẹn 1 điểm.

Chia tay World Cup, những bài học cho tương lai

Sau 3 lượt trận vòng bảng, đội tuyển U.17 Việt Nam giành được 1 điểm với thành tích 1 trận hòa, 2 trận thua, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, hiệu số bàn thắng bại -3. Kết quả này không đủ để thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền vào vòng 32 đội.

Thất bại trước U.17 Mali cũng là trận đấu đầu tiên tại giải mà hàng công của đội tuyển U.17 Việt Nam không thể ghi bàn.

Nếu như trước U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, các học trò HLV Cristiano Roland từng khiến đối phương bất ngờ bằng những pha xử lý kỹ thuật, khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, thì trước U.17 Mali, những phẩm chất ấy không có nhiều cơ hội được phát huy.

Trận đấu cho thấy khoảng cách giữa bóng đá trẻ Việt Nam và những đội tuyển mạnh trên thế giới không chỉ nằm ở chiều cao hay sức mạnh thể chất, mà còn ở khả năng xử lý bóng dưới áp lực lớn, duy trì cường độ thi đấu và đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống có rất ít thời gian.

Dù dừng chân ở vòng bảng, U.17 Việt Nam đã để lai nhiều dấu ấn ẢNH: VFF

Dẫu vậy, việc phải dừng bước ngay từ vòng bảng không thể phủ nhận những dấu ấn mà đội tuyển U.17 Việt Nam đã tạo ra trong hành trình tại Qatar.

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã ghi 2 bàn vào lưới U.17 Bỉ, trong đó có siêu phẩm đánh gót của Sỹ Bách được FIFA đánh giá là ứng viên cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Trước U.17 New Zealand, các cầu thủ trẻ Việt Nam cũng thể hiện bản lĩnh khi 3 lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ hòa, qua đó giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tại sân chơi U.17 World Cup.

Những màn trình diễn của Nguyễn Lực, Sỹ Bách, Đại Nhân, Duy Khang cùng các đồng đội mang đến nhiều tín hiệu tích cực về chất lượng của thế hệ cầu thủ kế cận. Đáng ghi nhận hơn cả là sự tự tin của các cầu thủ trẻ khi đối đầu với những đại diện đến từ các nền bóng đá phát triển.