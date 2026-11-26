Đình Bắc và Nguyễn Lực được Công Vinh đánh giá cao nhất ảnh: VFF/Ngọc Linh

Công Vinh gọi tên Đình Bắc

Ngày 26.11, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã có mặt ở lễ ra mắt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 được tổ chức tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng. Anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý với những chia sẻ thú vị về các cuộc đua danh hiệu cá nhân.

Danh thủ đang giữ kỷ lục 51 pha lập công cho đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Tôi nghĩ các nhà chuyên môn và các nhà báo sẽ rất khó bầu, sau một năm thành công của bóng đá Việt Nam từ đội tuyển quốc gia, U.23 Việt Nam và nhất là U.17 đang thi đấu U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Để bầu chọn một cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, với quan điểm của tôi có những tiêu chí như phải thi đấu chính thức và ra sân nhiều và phải đạt được thành tích cùng CLB, thứ 2 là phải thi đấu, đạt thành tích cao, có đóng góp to lớn cho đội tuyển Việt Nam".

Công Vinh chia sẻ tại lễ công bố Quả bóng vàng Việt Nam 2026 ảnh: Độc Lập

Công Vinh chia sẻ sự lựa chọn của mình: "Nếu như xét những tiêu chí đó thì trong năm vừa rồi không có ai vượt qua Đình Bắc cả. Đình Bắc hội tụ đủ tất cả những yếu tố đó. Bản thân tôi sẽ bầu cho Đình Bắc danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2026.

Nếu cho tôi nhiều phiếu bầu thì cầu thủ trẻ nào của U.17 Việt Nam cũng đều xuất sắc và xứng đáng, nhưng nếu phải chọn ra 1 người thì tôi thấy trong năm vừa qua không ai qua được Chu Ngọc Nguyễn Lực.

Tất nhiên, bên cạnh Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn có rất nhiều cầu thủ xuất sắc khác ở đội tuyển U.17 Việt Nam. Nếu cho tôi nhiều phiếu bầu thì tôi sẽ bầu cho nguyên cả đội tuyển U.17 Việt Nam".

Đình Bắc đang là nhân tố đặc biệt quan trọng của đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Rõ ràng với hiểu biết bóng đá của mình thì Lê Công Vinh có cơ sở cho những sự lựa chọn của mình. Đình Bắc quá nổi bật với hàng loạt danh hiệu như vô địch V-League, Siêu cúp quốc gia, ASEAN Cup 2026 cùng HCĐ U.23 châu Á, Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026...

Trong khi đó Chu Ngọc Nguyễn Lực nổi lên như một nhạc trưởng đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam, đóng góp dấu giày vào 60% bàn thắng của đội tuyển U.17 Việt Nam trong hành trình đoạt vé dự U.17 World Cup 2026 và mới nhất là 5 bàn sau 2 trận tại Qatar.

Khá trùng hợp khi giữa Công Vinh và Đình Bắc, Nguyễn Lực có sợi dây liên hệ đặc biệt: đều là cầu thủ xứ Nghệ, cái nôi bóng đá lừng danh dù có những lúc thăng trầm nhưng luôn sản sinh ra nhiều cầu thủ tấn công tài hoa.

Nguyễn Lực (10) có 2 bàn, 1 kiến tạo cho U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ảnh: VFF

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Công Vinh đã 3 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2004, 2006 và 2007; vô địch AFF Cup 2008. Đặc biệt, anh là người duy nhất trong lịch sử giành cú đúp danh hiệu Quả bóng vàng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2004.

Một năm trước, Nguyễn Đình Bắc đã đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2025. Năm nay anh sẽ cạnh tranh với rất nhiều tài năng trẻ khác ở hạng mục này trong đó có Chu Ngọc Nguyễn Lực bên cạnh Quang Kiệt, Ngô Đăng Khoa...

Về lý thuyết, Đình Bắc hoàn toàn có thể tái lập thành tích cú đúp của đàn anh Công Vinh ở 12 năm trước, khi cũng đang là ứng cử viên hàng đầu ở 2 hạng mục Quả bóng vàng Việt Nam và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Nếu Đình Bắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và Chu Ngọc Nguyễn Lực là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2026, sẽ là lần thứ 3 những người con xứ Nghệ thống trị 2 nội dung này sau Văn Hạnh - Huy Hoàng (năm 2001) và cú đúp của Công Vinh năm 2004 như đã nói ở trên.