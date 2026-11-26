Quang Hải là một trong những cái chân trái hay nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Quang Hải: Người thủ quân mẫu mực!

Theo thông tin từ Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam. Bản thân HLV Kim Sang-sik rất muốn tổ chức một trận đấu để chia tay thủ quân đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, chấn thương đã ngăn cản Quang Hải tập trung đội tuyển Việt Nam. Do đó, trận cầu chia tay tiền vệ gắn liền với số áo 19 này sẽ phải chờ một dịp khác.

Trước đó, Báo Thanh Niên cũng đã từng nhắc đến việc Quang Hải nghĩ đến việc chia tay đội tuyển Việt Nam ở kỳ FIFA Days khi phải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 vì bị đau. Và giờ đây việc này có lẽ đã trở thành sự thật.

Quang Hải trong trận chung kết với Thái Lan tại ASEAN Cup 2026 ảnh: Ngọc Linh

Quang Hải đã nổi lên như một trong những sản phẩm đào tạo trẻ hay nhất của CLB Hà Nội nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Anh là thành viên của lứa U.19 Việt Nam từng thổi bùng trở lại ngọn lửa tình yêu và niềm tin của rất đông người hâm mộ Việt Nam.

Hải "con" (biệt danh của Quang Hải - PV) là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam lập nên chiến tích Thường Châu với ngôi á quân VCK U.23 châu Á 2018, đặc biệt là quả đá phạt tuyệt đẹp được mệnh danh là "cầu vồng tuyết" trong trận chung kết với U.23 Uzbekistan.

Kể từ thời điểm đó, Quang Hải luôn là thành viên quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong chu kỳ vàng son nhất trong lịch sử: Vô địch ASEAN Cup 2018, 2024, 2026; bán kết ASIAD 2018; tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022...

Trong mọi hoàn cảnh, Quang Hải vẫn luôn định hình bản thân như biểu tượng của tài năng và trách nhiệm ở mọi đội bóng mình khoác áo. Hy vọng rằng trong tương lai, dù ở môi trường nào, anh sẽ luôn tạo ra cảm hứng như cách khiến biết bao cậu bé đã từng yêu số 19 vì cái chân trái của anh!



