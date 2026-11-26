AFC bốc thăm lại ngay thời điểm HLV Kim Sang-sik hết hợp đồng với đội tuyển Việt Nam?

Ngày 26.11, Footy Rankings xác nhận từ các nguồn tin của bóng đá châu Á, khẳng định AFC đã chính thức gỡ lịch trình ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030 dự kiến tổ chức vào 25.12 tại Kuala Lumpur (Malaysia) ra khỏi trang web của liên đoàn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chờ đợi sang tháng 2.2027 mới biết các đối thủ của mình tại vòng loại World Cup 2030, sau khi AFC chính thức hoãn ngày bốc thăm Ảnh: Minh Hoàng

"Đúng vậy, thông tin về ngày bốc thăm ban đầu đã bị gỡ khỏi trang web của AFC. Hiện tại vẫn chưa có ngày mới, nhưng lễ bốc thăm dự kiến sẽ diễn ra trước tháng 3.2027, vì đó là thời điểm vòng loại thứ nhất của vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ khởi tranh", Footy Rankings cho biết.

Qua đó, xác nhận thông tin của trang Eurasia Football cho rằng, AFC sẽ không tổ chức lễ bốc thăm vào tháng 12 như kế hoạch ban đầu. Nguồn tin này cho biết lễ bốc thăm sẽ được dời sang tháng 2.2027.

Với diễn biến này, có nhiều khả năng AFC sẽ tổ chức lễ bốc thăm cho vòng loại thứ nhất và thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á vào tháng 2.2027. Thời điểm này cũng là thời hạn cuối trong hợp đồng hiện tại của HLV Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam sẽ hết hạn.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có đàm phán tiếp tục gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik hay không, đến nay vẫn chưa có công bố chính thức. Nếu ông Kim và VFF tái ký hợp đồng, đôi bên sẽ có quá trình cùng nhau chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng. Còn nếu không tái ký, VFF sẽ phải tìm tân HLV (chắc chắn vẫn là người nước ngoài) đảm đương ghế nóng mà ông Kim để lại.

HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Việt Nam? Ảnh: VFF

Việc AFC hoãn ngày bốc thăm vòng loại World Cup 2030, cũng sẽ là điều kiện tốt đẹp cho VFF và HLV Kim Sang-sik có thêm thời gian để đàm phán, và không chịu áp lực trước mắt bởi lịch trình thi đấu nếu như có kết quả bốc thăm ngay trong tháng 12.

Cùng diễn biến, các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á cũng đã có sự thay đổi về HLV trưởng. Với đội tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson đã gia hạn đến tháng 2.2028. Đội tuyển Malaysia vừa bổ nhiệm HLV ngoại Bojan Hodak, trong khi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe trở thành giám đốc đội tuyển. Đội tuyển Indonesia vẫn do HLV John Herdman dẫn dắt, nhưng nhà cầm quân này sẽ chia tay đội U.23 để tập trung vào đội tuyển, do năm 2027 sẽ có lịch thi đấu cực kỳ bận rộn.

Đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Singapore là 4 đại diện của Đông Nam Á còn góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2027, giải đấu được hoãn lại thi đấu vào thời điểm tháng 12.2027 và tháng 1.2028.

Vòng loại World Cup 2030 khu vực châu Á diễn ra như thế nào?

AFC lùi thời điểm bốc thăm vòng loại World Cup 2030 dự kiến vào tháng 2.2027, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc phân chia các nhóm hạt giống như hiện nay. Do kỳ FIFA Days kế tiếp thi đấu vào tháng 3.2027, trùng với các trận tại vòng loại thứ nhất của khu vực châu Á diễn ra.

Vì vậy, 4 nhóm hạt giống vẫn giữ nguyên theo vị trí bảng xếp hạng FIFA ngày 18.11. Đội tuyển Việt Nam với hạng 17 châu Á nằm trong tốp 26 đội hàng đầu, chính thức vào thẳng vòng loại hai World Cup 2030 (có tổng cộng 36 đội). 10 đội còn lại là các đội giành chiến thắng ở vòng loại thứ nhất. Vòng loại thứ nhất khu vực châu Á với 20 đội có thứ hạng từ 27 đến 46, được chia cặp thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách.

Tại vòng loại thứ hai, AFC cũng chính thức xác định 4 nhóm hạt giống, với mỗi nhóm 9 đội. Từ các nhóm hạt giống này, sẽ bốc thăm chia vào 9 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội, các đội thi đấu tổng cộng 6 trận, bao gồm 3 trận trên sân nhà và 3 trận trên sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba (18 đội).

Theo đó, nhóm hạt giống số 1 là 9 đội hàng đầu châu Á (theo vị trí bảng xếp hạng FIFA mới nhất) gồm Nhật Bản, Iran, Úc, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Qatar, Iraq, UAE.

Nhóm 2 gồm: Jordan, Oman, Syria, Thái Lan, Palestine, Trung Quốc, Bahrain, Việt Nam và Tajikistan.

Nhóm 3: Kyrgyzstan, Li Băng, Indonesia, Triều Tiên, Malaysia, Kuwait, Philippines, Ấn Độ, và 1 đội thắng ở vòng loại thứ nhất (có thứ hạng cao).

Nhóm 4: là 9 đội còn lại thắng ở vòng loại thứ nhất.

Theo dự kiến, vòng loại hai World Cup 2030 khu vực châu Á sẽ thi đấu từ tháng 9.2027 đến tháng 3.2028. Đây cũng là thời điểm Asian Cup 2027 diễn ra lại, chắc chắn sẽ khiến các đội tuyển cực kỳ bận rộn.