Hàng thủ có thể hình lý tưởng

Theo lịch thi đấu, trong năm 2027, đội tuyển VN sẽ bước vào vòng loại thứ hai World Cup 2030 khu vực châu Á, từ tháng 9.2027 - 3.2028. Sau đó, đội tuyển VN sẽ tham dự VCK Asian Cup 2027 diễn ra từ tháng 12.2027 - 1.2028. Trước đây, khi tham dự các giải ở đấu trường tầm cỡ châu lục, bóng đá VN luôn lo lắng về việc thua thiệt thể hình và thể lực. Tuy nhiên, với việc được bổ sung các nhân tố nhập tịch cùng cầu thủ Việt kiều có thể hình lẫn thể lực vượt trội trong thời gian qua, đội tuyển VN sở hữu dàn cầu thủ có thể chất đủ sức đương đầu các đội bóng mạnh nhất châu lục ở nhiều giải đấu nói trên.

Lương Chí Khải (phải) sẽ giúp hàng thủ đội tuyển VN gia tăng chiều cao ẢNH: MINH TÚ

Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip (cao 1,92 m), Lê Giang Patrik (1,88 m), Trung Kiên (1,91 m) đều đạt chuẩn về chiều cao. Đây có lẽ là vị trí khiến người hâm mộ yên tâm nhất khi các thủ môn đều có chuyên môn tốt và thể hình lý tưởng, có thể làm chủ khu vực 16,5 m trước các tiền đạo cao to của đối phương. Hàng thủ có Bùi Hoàng Việt Anh (1,86 m), Đoàn Văn Hậu (1,85 m), Nguyễn Thành Chung (1,81 m) hay Lương Chí Khải (1,88 m) sẽ trở thành những lá chắn thép vững chắc trước khung thành đội tuyển VN. Đây là những trung vệ sở hữu thể hình tốt nhất của bóng đá VN hiện nay, họ có đủ năng lực để tranh chấp với các tiền đạo tầm châu lục. Đó là chưa kể trường hợp Nguyễn Hiểu Minh, trung vệ xuất sắc của U.23 VN, cũng đã hồi phục chấn thương. Với chiều cao 1,84 m cùng lối chơi thông minh và chắc chắn, Hiểu Minh sẽ càng giúp hàng thủ đội tuyển VN vững chắc hơn.

Ở hai biên, các cầu thủ như Cao Pendant Quang Vinh (1,77 m), Phan Tuấn Tài (1,76 m), Phạm Xuân Mạnh (1,76 m) hoặc Nguyễn Hồng Phúc (1,78 m, cầu thủ trẻ vừa được phát hiện trong trận giao hữu với Đài Loan và Kyrgyzstan) đều đáp ứng cả chuyên môn lẫn thể hình ở vị trí này.

Hàng công thế nào?

Hàng tiền vệ ngoài Hoàng Đức (1,84 m), các cầu thủ còn lại đều có thể hình thấp bé nhẹ cân như: Thành Long (1,65 m), Minh Khoa (1,7 m), Quốc Cường (1,73 m)… Trong số này, với phong độ ngày càng chín muồi của Quốc Cường, người hâm mộ hy vọng anh sẽ trở thành nhân tố mới ở hàng tiền vệ đội tuyển VN, bên cạnh một Hoàng Đức vẫn luôn là nhạc trưởng không thể thiếu.

Trong khi đó, với Nguyễn Xuân Son (1,85 m), Olaha Mạnh Đức (1,86 m), Đỗ Hoàng Hên (1,8 m), Nguyễn Đình Bắc (1,78 m), hàng công đội tuyển VN có thể đem lại sự yên tâm về chiều cao. Xuân Son nổi bật ở khả năng làm tường, chiếm lĩnh vòng cấm và kết thúc tình huống, còn Olaha Mạnh Đức có xu hướng hoạt động rộng, dạt biên hoặc lùi nhận bóng để phối hợp. Xem trận đấu gặp Đài Loan, chúng ta thấy Olaha Mạnh Đức không chỉ biết ghi bàn mà lối chơi cực kỳ thông minh và hiện đại. Anh biết cách lùi về hỗ trợ đồng đội, làm tường và pressing từ xa, đây là điều mà hàng công đội tuyển VN rất thiếu thời gian qua. Nếu cả hai cùng có mặt trong đội hình, cộng với một Đình Bắc có thể trạng tốt nhất, đội tuyển VN sẽ sở hữu "mũi đinh ba" có thể xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào.

Hy vọng trong năm 2027, dù là với HLV nào, đội tuyển VN với dàn cầu thủ có chiều cao trung bình 1,8 m sẽ đem lại niềm vui to lớn cho người hâm mộ.