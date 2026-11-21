Theo danh sách các quyết định kỷ luật được Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC công bố sau phiên họp ngày 19.11.2026, CLB Công an Hà Nội (CAHN) bị phạt 2.000 USD (hơn 51 triệu đồng) do vi phạm điều 65.1 Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC. Sự việc được xác định xảy ra trong trận đấu giữa CAHN và Gamba Osaka (Nhật Bản) ngày 15.9, thuộc vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026 - 2027.

Cụ thể, theo AFC, một số CĐV của CLB CAHN đã trưng cờ Liên Xô (Soviet Union flag) trên khán đài trong thời gian trận đấu diễn ra. Đây là biểu tượng không được phép xuất hiện theo quy định của AFC, khiến CLB CAHN phải nhận án phạt tài chính.

Điều đáng nói, trận đấu này diễn ra trên sân của Gamba Osaka. Vì vậy, ngay sau khi thông tin CLB CAHN bị phạt được công bố, trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng đội bóng ngành công an có phần bị oan trong sự việc lần này.

CLB CAHN (áo đỏ) trong trận làm khách trước Gamba Osaka. Ở trận đấu này, CLB CAHN đã để thua 1-4 ẢNH: VFF

CLB CAHN bị phạt nhưng Ban tổ chức sân cũng không thể đứng ngoài

Theo điều 65.1.3 Bộ quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC, CLB CAHN phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi không đúng mực của nhóm CĐV thuộc đội mình, bất kể đội bóng có lỗi trực tiếp hay không. Đặc biệt, những người ngồi tại khu vực dành cho CĐV đội khách mặc nhiên được xem là người hâm mộ của đội khách, trừ khi có bằng chứng chứng minh ngược lại. Đây chính là căn cứ để AFC xử phạt CLB CAHN, dù trận đấu diễn ra trên đất Nhật Bản và đội bóng Việt Nam không phải đơn vị tổ chức trận đấu.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, điều 64.3 cũng quy định trách nhiệm của liên đoàn hoặc CLB đăng cai trong việc đảm bảo an ninh, trật tự bên trong và xung quanh SVĐ trước, trong và sau trận đấu. Đơn vị tổ chức phải thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, kiểm soát và ngăn chặn những sự cố có thể xảy ra.

Như vậy, việc một CĐV có thể mang cờ hoặc biểu tượng bị cấm vào sân, sau đó công khai trưng bày trên khán đài, cũng đặt ra dấu hỏi về quy trình kiểm tra an ninh tại các cổng vào SVĐ.

Nếu công tác kiểm soát được thực hiện chặt chẽ, những vật phẩm không phù hợp hoàn toàn có thể được phát hiện và ngăn chặn trước khi trận đấu bắt đầu. Đây là trách nhiệm mà Ban tổ chức sân, trong trường hợp này là phía đăng cai trận đấu của Gamba Osaka, cần phải thực hiện.

Nhiều CĐV trên mạng xã hội đang phản ứng về quyết định của AFC ẢNH:VFF

Cũng cần phân biệt rõ hai trách nhiệm pháp lý. CLB CAHN bị xử phạt theo điều 65.1 vì hành vi của CĐV đội mình. Trong khi đó, nếu xác định có sai phạm trong công tác tổ chức, kiểm soát an ninh, đơn vị đăng cai có thể bị xem xét trách nhiệm theo điều 64.1 và 64.3. Điều 64.1 quy định mức phạt tối thiểu 5.000 USD đối với hành vi không hoàn thành nghĩa vụ tổ chức trận đấu.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin nào cho thấy CLB Gamba Osaka đã bị AFC xử phạt hoặc mắc lỗi trong vụ việc này. Việc xác định trách nhiệm cụ thể còn phụ thuộc vào báo cáo giám sát và kết quả xem xét của AFC.

Dù vậy, câu chuyện CAHN bị phạt 2.000 USD vẫn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp lý trong việc phân định trách nhiệm. Một đội bóng đến làm khách, không nắm quyền kiểm soát SVĐ, nhưng vẫn phải chịu án phạt vì hành vi của CĐV. Trong khi đó, khả năng để lọt vật phẩm bị cấm qua các khâu kiểm tra an ninh lại là vấn đề không thể bỏ qua.

Xét theo quy định, CLB CAHN khó có thể phủ nhận trách nhiệm đối với CĐV của mình. Nhưng xét ở góc độ tổ chức một trận đấu quốc tế, việc kiểm soát những gì được phép xuất hiện trên khán đài cũng là nghĩa vụ quan trọng của đơn vị đăng cai. Không thể chỉ nhìn vào hành vi của CĐV mà bỏ qua trách nhiệm đảm bảo an ninh của Ban tổ chức sân.