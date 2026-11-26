Bước vào lượt trận thứ năm bảng E trên đất Úc, cả Thể Công Viettel lẫn Melbourne Victory đều khát khao giành trọn 3 điểm. Chỉ một chiến thắng mới giúp hai đội nuôi hy vọng cạnh tranh suất nhì bảng. Tính chất sống còn ấy đẩy nhịp độ trận đấu lên cao ngay từ đầu với thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Tuy nhiên, "bức tranh" tấn công của 2 đội trong hiệp 1 lại hoàn toàn trái ngược.

Thể Công Viettel (trái) dừng bước tại AFC Champions League Two 2026-2027 ẢNH: AFC

Melbourne Victory tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm rõ rệt làm chao đảo khung thành Thể Công Viettel, song các chân sút chủ nhà lại tỏ ra vô duyên trong khâu dứt điểm. Trong thế trận chịu nhiều sức ép, thủ môn Việt kiều Úc Caruso Minh Khang đã trở thành điểm tựa vững chắc. Được chơi bóng ngay tại nơi sinh ra, anh thi đấu tự tin và nhiều lần xuất sắc cứu nguy cho đại diện V-League. Các cầu thủ Thể Công Viettel cũng nhập cuộc chủ động và triển khai lối chơi mạch lạc, không hề kém cạnh đối thủ về số lần lên bóng. Dẫu vậy, các mảng miếng phối hợp của học trò HLV Guilherme Almeida ở 1/3 cuối sân lại thiếu độ sắc nét, dễ dàng bị bẻ gãy và hiệu quả dứt điểm khá thấp.

Sang hiệp 2, Melbourne Victory đẩy cao đội hình và lấn lướt về thế trận, nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới Thể Công Viettel. Về cuối trận, khi đội chủ nhà mạo hiểm tràn lên với tham vọng giành 3 điểm, những khoảng trống lớn nơi hàng thủ lộ ra, mở toang cơ hội phản công cho Thể Công Viettel. Đáng tiếc, các mũi nhọn của đại diện VN lại tỏ ra lạc nhịp. Thậm chí, có những tình huống phản công mà Thể Công Viettel áp đảo quân số so với hàng thủ đối phương nhưng vẫn lúng túng chuyền hỏng hoặc dứt điểm thiếu chính xác. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Những pha hỏng ăn đó lại một lần nữa khắc họa rõ hạn chế của Thể Công Viettel, không chỉ nằm ở mảng miếng chiến thuật mà còn đến từ sự thiếu kết nối giữa các cầu thủ nội và ngoại binh.

Thể Công Viettel không thua trên sân của Melbourne Victory. Dù vậy, 1 điểm vào lúc này là không đủ để đại diện V-League níu giữ hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại AFC Champions League Two mùa này. Sau 5 lượt trận, đội bóng của VN mới có 2 điểm (2 hòa, 3 thua). Thể Công Viettel đứng chót bảng E và không còn cơ hội cán đích ở vị trí thứ nhì, bởi vòng bảng chỉ còn 1 lượt trận. Trận hòa này cũng khiến Thể Công Viettel chạm cột mốc buồn với 12 trận liên tiếp chưa biết mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Kể từ sau khi được bổ nhiệm thay ông Velizar Popov hồi đầu tháng 11, HLV Guilherme Almeida vẫn chưa có cơ hội ăn mừng cùng các học trò. Từ AFC Champions League Two cho đến V-League, ông Almeida đã trải qua chuỗi 4 trận toàn hòa và thua.

Song màn trình diễn sòng phẳng trước Melbourne Victory phần nào cho thấy tinh thần không buông xuôi của đại diện VN ở sân chơi châu lục. Sớm khép lại hành trình tại AFC Champions League Two, nhiệm vụ cấp bách của HLV Guilherme Almeida lúc này là tháo gỡ nút thắt tâm lý cho các cầu thủ, đồng thời có sự điều chỉnh cả về mặt nhân sự lẫn chiến thuật. Thể Công Viettel hiện tại sẽ tập trung cho nhiệm vụ quan trọng nhất là đấu trường V-League.



