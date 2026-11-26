



CLB Công an Hà Nội áp đảo

Danh sách 21 đề cử Quả bóng vàng nam gồm: Nguyễn Quang Hải, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Cao Pendant Quang Vinh (CLB CAHN); Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh (CLB Hà Nội); Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tài Lộc (CLB Ninh Bình); Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài (Thể Công Viettel); Nguyễn Nhật Minh (CLB Hải Phòng/CLB Công an TP.HCM); Lê Giang Patrik (CLB Công an TP.HCM); Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định) và Trần Trung Kiên (HAGL).

Họp báo công bố đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Danh sách đề cử năm nay gồm những cái tên nổi bật và có nhiều thành tích ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển trong năm qua ẢNH: ĐỘC LẬP

Đình Bắc có một năm rất nổi bật ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nổi bật nhất về số lượng danh hiệu trong năm là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: vô địch ASEAN Cup 2026, cầu thủ xuất sắc nhất giải, đồng Vua phá lưới ASEAN Cup, hạng 3 lẫn Vua phá lưới U.23 châu Á 2026, cùng cú đúp vô địch V-League 2025-2026 và Siêu cúp quốc gia 2026 trong màu áo CLB. Bên cạnh đó là những cái tên quen thuộc như Nguyễn Quang Hải, Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức, đều góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup. Thủ môn Lê Giang Patrik cũng là gương mặt sáng giá với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Ngoài hạng mục nam, giải thưởng năm nay còn 5 hạng mục đề cử khác: Quả bóng vàng nữ (13 đề cử), Quả bóng vàng futsal nam (10 đề cử), cầu thủ trẻ nam U.23 xuất sắc (12 đề cử), cầu thủ trẻ nữ U.23 xuất sắc và cầu thủ nước ngoài xuất sắc (9 đề cử).

Các cúp vàng, bạc và đồng cho lễ trao giải năm nay ẢNH: ĐỘC LẬP

Hoàng Đức duy trì sự ổn định và vẫn có khả năng cạnh tranh danh hiệu ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Hoàng Đức góp công lớn vào chức vô địch ASEAN Cup 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Nét mới của giải Quả bóng vàng Việt Nam 2026

Bước sang mùa giải thưởng lần thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 có một số thay đổi đáng chú ý. Điểm mới nổi bật nhất là việc bổ sung Giải thưởng Fair Play, nhằm tôn vinh những hành động đẹp, nghĩa cử cao thượng và tinh thần thể thao văn minh trong hệ thống bóng đá do VFF quản lý hoặc tổ chức (bóng đá chuyên nghiệp, bóng đá nữ, futsal và các đội tuyển quốc gia), không xét các hoạt động bóng đá phong trào. Ban tổ chức sẽ tiếp nhận đề cử Fair Play rộng rãi từ cộng đồng, người hâm mộ, các CLB và cơ quan báo chí, trước khi Hội đồng Thẩm định và Bình chọn Fair Play chọn ra một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất. Mỗi mùa giải chỉ trao 1 giải thưởng Fair Play duy nhất.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Giải thưởng năm nay khó bầu chọn, sự cạnh tranh cao khi nhiều cầu thủ có những màn trình diễn xuất sắc".

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú ẢNH: ĐỘC LẬP

Quang Hải cũng có mặt trong đề cử ẢNH: ĐỘC LẬP

Nhà báo Huỳnh Sang ẢNH: ĐỘC LẬP

Cùng với hạng mục mới, ban tổ chức cũng tăng mức tiền thưởng cho các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng, nhằm nâng cao giá trị và sức hấp dẫn của giải. Giải thưởng năm nay có thời gian xét chọn kéo dài từ 1.1 đến hết 31.12.2026. Ban tổ chức sẽ gửi thư mời bầu chọn đến các chuyên gia, HLV, đội trưởng các CLB cùng đại diện báo chí, truyền hình cả nước. Riêng Giải Fair Play do Hội đồng Thẩm định và Bình chọn quyết định, không qua bầu chọn đại trà. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại TP.HCM vào tháng 2.2027.