Một pha dứt điểm của Đại Nhân ảnh: VFF

U.17 Việt Nam thua khi U.17 Mali quá khỏe

Ở trận đấu khởi tranh lúc 20 giờ Việt Nam ngày 26.11, đội tuyển U.17 Việt Nam đã đối đầu U.17 Mali. Không ngoài dự đoán, đại diện châu Phi đã đánh bại á quân châu Âu U.17 Bỉ 2-1 ở lượt đấu trước đã nhập cuộc hứng khởi và trình diễn lối chơi mạnh mẽ.

Đáng tiếc khi Đại Nhân đã bỏ lỡ cơ hội trong tình huống đối mặt thủ môn ở đầu trận, để rồi sau đó chứng kiến U.17 Việt Nam bị dẫn trước ở phút 56 sau bàn thắng của Sanaba, trước khi Keita nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho U.17 Mali.

Kết quả này đã củng cố vị trí nhất bảng tuyệt đối của U.17 Mali ở bảng G, khi họ có 9 điểm tối đa sau 3 trận thắng để hiên ngang lọt vào vòng 32 đội - giống Hy Lạp ở bảng A, Hàn Quốc ở bảng B - nổi lên như một trong những kẻ thách thức đáng gờm ở U.17 World Cup 2026.

Nguyễn Lực đi bóng trong vòng vây U.17 Mali ảnh: VFF

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U.17 Bỉ đã lấy lại danh dự bằng trận thắng hủy diệt U.17 New Zealand với tỷ số đậm đà 6-0, trong ngày Matteo Soria lập cú đúp ở các phút 15 và 18. U.17 Bỉ tung ra đến 16 cú sút còn U.17 New Zealand chỉ có 2 pha dứt điểm đều không trúng đích.

Kết quả này giúp U.17 Bỉ vững vàng ngôi nhì ở bảng xếp hạng mới nhất U.17 World Cup 2026 với 6 điểm và hiệu số bàn thắng là +6, đoạt tấm vé thứ 2 của bảng G đi tiếp. Đội tuyển U.17 Việt Nam xếp hạng 3 với 1 điểm sau 3 trận.

Đội tuyển U.17 New Zealand cũng có cùng 1 điểm nhưng xếp chót bảng do kém thầy trò HLV Cristiano Roland về hiệu số bàn thắng (-9 so với -3). Như vậy, U.17 World Cup đầu tiên của U.17 Việt Nam đã khép lại, chứng kiến các chàng trai trẻ của chúng ta ghi 5 bàn.

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