Lượt trận cuối cùng của 4 bảng đấu E, F, G và H đã khép lại vào rạng sáng 27.11 (theo giờ Việt Nam). Trong đó, U.17 Việt Nam để thua 0-2 trước U.17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland cán đích bảng G với vị trí thứ ba khi có 1 điểm (hiệu số -3), chính thức dừng bước tại U.17 World Cup 2026.
Ở bảng G, U.17 Mali đi tiếp với ngôi nhất bảng khi giành 9 điểm tuyệt đối (hiệu số +6), sau 3 trận toàn thắng. Đương kim vô địch châu Âu U.17 Bỉ vào vòng trong với vị trí nhì bảng G, có 6 điểm và hiệu số +6.
U.17 Trung Quốc thắng đậm để giành vé vớt
Tại bảng H, U.17 Trung Quốc bứt phá ở lượt trận cuối khi đánh bại U.17 Fiji với tỷ số đậm 8-0. Chiến thắng giòn giã này giúp U.17 Trung Quốc giành vé đi tiếp vào vòng knock-out khi nằm trong nhóm những đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Đây là một trong những trận thắng đậm nhất tại U.17 World Cup 2026. Kể từ đầu giải đến nay, chỉ có 2 trận kết thúc với cách biệt lớn hơn gồm: Tây Ban Nha thắng Fiji 15-0, Senegal đánh bại Cuba với tỷ số 9-0.
Ở bảng F, U.17 Tajikistan nỗ lực cầm hòa U.17 Senegal với tỷ số 1-1. Đại diện châu Á có 4 điểm (hiệu số -2) và cũng vượt qua vòng bảng khi nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.
Đã có 5 đội khu vực châu Á vào knock-out
Đến lúc này, vòng knock-out (32 đội) U.17 World Cup 2026 đã xác định được 27 cái tên: Hy Lạp, Ai Cập (bảng A); Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B); Úc, Argentina, Mozambique (bảng C); Pháp, Ả Rập Xê Út, Uruguay (bảng D); Ý, Bờ Biển Ngà (bảng E); Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F); Mali, Bỉ (bảng G); Tây Ban Nha, Ma Rốc, Trung Quốc (bảng H); Brazil (bảng I); Dominica (bảng J); Mexico, Venezuela (bảng K); Colombia, Serbia (bảng L).
Tất cả 32 đội tranh tài vòng knock-out U.17 World Cup 2026 sẽ được xác định đầy đủ sau khi lượt trận cuối của các bảng I, J, K và L thi đấu xong vào rạng sáng 28.11 (theo giờ Việt Nam).
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