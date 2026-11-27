Lượt trận cuối cùng của 4 bảng đấu E, F, G và H đã khép lại vào rạng sáng 27.11 (theo giờ Việt Nam). Trong đó, U.17 Việt Nam để thua 0-2 trước U.17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland cán đích bảng G với vị trí thứ ba khi có 1 điểm (hiệu số -3), chính thức dừng bước tại U.17 World Cup 2026.

Ở bảng G, U.17 Mali đi tiếp với ngôi nhất bảng khi giành 9 điểm tuyệt đối (hiệu số +6), sau 3 trận toàn thắng. Đương kim vô địch châu Âu U.17 Bỉ vào vòng trong với vị trí nhì bảng G, có 6 điểm và hiệu số +6.

U.17 Trung Quốc thắng đậm để giành vé vớt

Tại bảng H, U.17 Trung Quốc bứt phá ở lượt trận cuối khi đánh bại U.17 Fiji với tỷ số đậm 8-0. Chiến thắng giòn giã này giúp U.17 Trung Quốc giành vé đi tiếp vào vòng knock-out khi nằm trong nhóm những đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

U.17 Trung Quốc giành chiến thắng đậm ở lượt cuối để "vượt ải", góp mặt tại vòng bảng U.17 World Cup 2026 ẢNH: FIFA

Đây là một trong những trận thắng đậm nhất tại U.17 World Cup 2026. Kể từ đầu giải đến nay, chỉ có 2 trận kết thúc với cách biệt lớn hơn gồm: Tây Ban Nha thắng Fiji 15-0, Senegal đánh bại Cuba với tỷ số 9-0.

Ở bảng F, U.17 Tajikistan nỗ lực cầm hòa U.17 Senegal với tỷ số 1-1. Đại diện châu Á có 4 điểm (hiệu số -2) và cũng vượt qua vòng bảng khi nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Đã có 5 đội khu vực châu Á vào knock-out

Đến lúc này, vòng knock-out (32 đội) U.17 World Cup 2026 đã xác định được 27 cái tên: Hy Lạp, Ai Cập (bảng A); Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B); Úc, Argentina, Mozambique (bảng C); Pháp, Ả Rập Xê Út, Uruguay (bảng D); Ý, Bờ Biển Ngà (bảng E); Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F); Mali, Bỉ (bảng G); Tây Ban Nha, Ma Rốc, Trung Quốc (bảng H); Brazil (bảng I); Dominica (bảng J); Mexico, Venezuela (bảng K); Colombia, Serbia (bảng L).

Tất cả 32 đội tranh tài vòng knock-out U.17 World Cup 2026 sẽ được xác định đầy đủ sau khi lượt trận cuối của các bảng I, J, K và L thi đấu xong vào rạng sáng 28.11 (theo giờ Việt Nam).