Chu Ngọc Nguyễn Lực để lại dấu ấn đậm nét

Sau tiếng còi mãn cuộc trận thua 0-2 trước U.17 Mali tối 26.11 tại Doha (Qatar), Chu Ngọc Nguyễn Lực đã không kìm được những giọt nước mắt tiếc nuối. Thất bại trước đại diện châu Phi khiến U.17 Việt Nam khép lại vòng bảng với 1 điểm, xếp thứ ba bảng G và chính thức dừng bước tại U.17 World Cup 2026.

Trực tiếp đối đầu với dàn cầu thủ giàu sức mạnh và tốc độ của đối phương, tiền vệ mang áo số 10 thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch về nền tảng thể chất: "U.17 Mali là đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu. Họ rất khỏe và nhanh. Qua giải đấu này, em học được rằng mình cần nỗ lực tập luyện và thi đấu nhiều hơn nữa để có được một nền tảng thể lực sung mãn".

Nguyễn Lực (số 10) ghi dấu ấn với 2 siêu phẩm tại vòng bảng U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Gạt đi nỗi buồn sau trận đấu, Nguyễn Lực vẫn hướng về khán đài để gửi lời tri ân tới người hâm mộ: "Thay mặt toàn đội, em xin gửi lời cảm ơn tất cả khán giả đã đến sân cổ vũ cho U.17 Việt Nam, đó thực sự là một điều rất tuyệt vời. Em cảm ơn tất cả mọi người".

Khi nhắc tới điều khiến bản thân day dứt nhất trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới, cầu thủ trẻ này bộc bạch: "Điều em tiếc nuối nhất là đội chưa thể vượt qua vòng bảng. Em sẽ cố gắng tập luyện nhiều hơn, để những giải đấu sắp tới sẽ đạt được thành tích cao hơn".

U.17 Việt Nam không thể đi tiếp, nhưng Chu Ngọc Nguyễn Lực đã để lại dấu ấn đậm nét. Qua 3 lượt trận vòng bảng, tiền vệ này gây ấn tượng mạnh khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Đáng chú ý, những pha lập công của chân sút gốc Nghệ An đều rất đẹp mắt: 1 từ chấm phạt góc, 1 từ chấm đá phạt trực tiếp.

"Thua về thể chất, nhưng không thua tinh thần"

Cùng chung nỗi tiếc nuối khi phải chia tay giải đấu, đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa nhận xét: "Trong cả ba đội đã chạm trán, đối thủ nào cũng rất đáng gờm, nhưng U.17 Mali là đội khiến chúng em gặp nhiều khó khăn nhất. Họ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật tốt và luân chuyển bóng nhanh với cường độ cao nên gây ra rất nhiều áp lực cho toàn đội".

Đăng Khoa thừa nhận U.17 Mali vượt trội về mặt thể chất ẢNH: VFF

Dẫu vậy, trung vệ mang băng thủ quân cho rằng U.17 Việt Nam không hề lép vế mỗi khi có bóng phối hợp, chỉ thua thiệt ở yếu tố thể chất: "Về mặt thể chất, chúng em có thể thua thiệt so với đối thủ, nhưng xét về tinh thần và kỹ thuật chơi bóng thì toàn đội hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa, bởi các cầu thủ đều có nền tảng kỹ thuật tốt và nhiều pha xử lý bóng chất lượng. Tuy nhiên, thi đấu ở đẳng cấp thế giới đòi hỏi trình độ cao hơn rất nhiều, chúng em cần cải thiện nhiều về thể lực lẫn thể hình nếu muốn tiến xa hơn nữa".

Khép lại hành trình nhiều thử thách tại Qatar, đội trưởng U.17 Việt Nam bày tỏ: "Trong những giai đoạn đội gặp nhiều khó khăn nhất, thầy luôn ở bên động viên để chúng em hoàn thiện và phát triển. Em cũng rất hạnh phúc khi người hâm mộ luôn ở bên cạnh và đồng hành cùng đội tuyển. Đó là niềm vui lớn với bản thân em cũng như toàn đội, đồng thời là động lực để anh em nỗ lực chạy nhiều hơn trên sân".

"Em xin cảm ơn tất cả khán giả đã trực tiếp đến sân cổ vũ cũng như người hâm mộ theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Đây là một giải đấu thực sự khó khăn, nhưng qua đó chúng em đã học hỏi được rất nhiều điều. Em mong ban huấn luyện và người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành để bản thân em cùng toàn đội có thêm động lực hoàn thiện cả về thể chất lẫn kỹ năng chơi bóng, ngày càng trưởng thành hơn và đóng góp cho tương lai của bóng đá Việt Nam", Đăng Khoa nói thêm.

Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



