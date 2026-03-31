Bộ Công an: 168 trạm quan trắc môi trường khắp cả nước bị chỉnh sửa dữ liệu

Trần Cường
Trần Cường
31/03/2026 15:29 GMT+7

Theo Bộ Công an, cảnh sát đã chứng minh và làm rõ 168/306 trạm quan trắc có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường.

Ngày 31.3, Bộ Công an đã thông tin về 3 chuyên án vi phạm trong lắp đặt, vận hành và quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục xảy ra ở nhiều địa phương.

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05) Bộ Công an đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an, Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập, đấu tranh đồng thời 3 chuyên án và làm rõ các hành vi vi phạm trong lắp đặt, vận hành, quản lý các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục do một số doanh nghiệp lắp đặt trên phạm vi toàn quốc như: Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan; Công ty cổ phần tập đoàn Seiki; Công ty cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An; Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Thành Group.

168 trạm quan trắc môi trường khắp cả nước bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu - Ảnh 1.

Máy quan trắc bị can thiệp để chỉnh dữ liệu

ẢNH: VTV

Đến nay, cảnh sát đã chứng minh và làm rõ 168/306 trạm quan trắc có sự can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu phân tích môi trường (chiếm 54,9% số trạm được kiểm tra).

Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 74 bị can về 10 nhóm tội danh: "xâm nhập trái phép mạng máy tính, phương tiện điện tử của người khác"; "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "vi phạm quy định về đấu thầu"; "đưa hối lộ", "nhận hối lộ"; "giả mạo trong công tác", "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "trốn thuế", "vi phạm quy định về kế toán" và "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số bị can, nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị như: Hoàng Văn Thức, Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trần Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc; Lê Việt Cường, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh...

Cạnh đó, cảnh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn can thiệp, chỉnh sửa kết quả quan trắc. Cụ thể, các bị can đã can thiệp, chỉnh sửa từ xa bằng cách sử dụng phần mềm thông qua kết nối internet để chỉnh sửa và can thiệp trực tiếp bằng thủ đoạn vật lý, thủ công vào hệ thống hút mẫu, thiết bị phân tích tại trạm quan trắc.

C05, C01 và Công an Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án để xử lý các bị can theo quy định; đồng thời, rà soát, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố 74 người liên quan sai phạm về quan trắc môi trường

Khởi tố 74 người liên quan sai phạm về quan trắc môi trường

74 bị can vừa bị khởi tố liên quan vụ việc làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường. Cảnh sát xác định gần 160 trạm đã bị can thiệp phần mềm để che giấu chỉ số xả thải thực tế.

Bộ Công an Chỉnh sửa dữ liệu quan trắc Làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường môi trường Trạm quan trắc môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Văn Thức
