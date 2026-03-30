Thời sự

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức

Trần Cường
30/03/2026 21:38 GMT+7

Ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa bị khởi tố với cáo buộc liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) vừa phối hợp với Công an Hà Nội bóc gỡ những sai phạm xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và 10 bị can khác ở 3 nhóm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên cả nước do Cục Môi trường đầu tư, quản lý từ năm 2020 là một trong các hạng mục liên quan vụ án. Liên doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Seiky và Công ty cổ phần Kỹ thuật Toàn cầu là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc.

Cảnh sát cáo buộc để trúng thầu, các đối tượng đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, cài rào cản kỹ thuật như yêu cầu giấy phép bán hàng, thông số kỹ thuật đặc thù, nhằm loại các đơn vị khác và bảo đảm chỉ liên doanh Seiky - Kỹ thuật Toàn cầu đáp ứng hồ sơ.

Sau khi trúng thầu, các đối tượng nâng giá thiết bị nhập khẩu để tạo chênh lệch, lấy tiền chi ngoài hợp đồng cho chủ đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định sau khi trúng thầu, các đối tượng đã chi 35 tỉ đồng cho ông Hoàng Văn Thức cùng cấp dưới là Trần Thị Minh Hương, cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc.

Trước đó, C05 phối hợp với Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an cũng khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh, thành. Các bị can thuộc 59 doanh nghiệp xả thải và lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước; trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo trong đơn vị quản lý nhà nước về môi trường.

Cảnh sát xác định các thiết bị quan trắc môi trường đặt tại nơi phát sinh nước thải, nguồn thải đã bị can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu trước khi truyền về Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Dù thiết bị được niêm phong và có camera giám sát, các đối tượng vẫn điều chỉnh từ xa qua phần mềm để giảm chỉ số đầu ra, che giấu chỉ số xả thải thực tế và khiến dữ liệu gửi cơ quan quản lý luôn nằm trong ngưỡng cho phép.

Kết quả điều tra ban đầu xác định gần 160 trạm quan trắc môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch dữ liệu.

