Thủ đoạn che giấu nhận hối lộ của cựu cục trưởng bỏ trốn ra nước ngoài

Chiều 30.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ NN-PTNT (cũ) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Trong số này, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, ông Dân chi hối lộ hơn 40 tỉ đồng cho các cựu quan chức tại Bộ NN-PTNT, giúp doanh nghiệp của mình trúng nhiều gói thầu tại các dự án công trình thủy lợi, gây thiệt hại hơn 251 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dân (trái) và Trần Tố Nghị tại tòa ngày 30.3 ẢNH: PHÚC BÌNH

Đặt túi tiền 10 tỉ đồng ngay trước cửa nhà rồi ra về

Một trong các dự án sai phạm là hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) do Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4 (Ban 4) làm chủ đầu tư, với gói thầu số 36 trị giá hơn 1.200 tỉ đồng, do liên danh của Công ty Hoàng Dân thi công.

Khai tại tòa, ông Dân cho biết có quen biết ông Hoàng Văn Thắng khi còn là Thứ trưởng Bộ NN-PTNT. Do đó, bị cáo đã đến gặp ông Thắng tại nhà riêng, nhờ tạo điều kiện cho tham gia dự án.

Thời điểm gặp, ông Dân mang theo chiếc túi xách đựng 200.000 USD, đưa cho ông Thắng, chỉ nói đây là quà chứ không nói bên trong có bao nhiêu tiền. Sau khi nghe ông Dân trình bày, ông Thắng đồng ý, giới thiệu đến gặp ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.

Ngoài lần chi tiền trên, ông Dân còn nhiều dịp đến chúc lễ, tết ông Thắng, đều có quà "dăm ba chục triệu". Tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Sau cuộc gặp ông Thắng, ông Dân đến gặp ông Nghị, đặt vấn đề sẽ chi "hoa hồng" 3 - 7% giá trị gói thầu. Ông Nghị sau đó lại giới thiệu ông Dân đến gặp ông Nguyễn Hải Thanh, khi ấy là Phó cục trưởng (sau này là Cục trưởng Cục quản lý Xây dựng công trình), kiêm Giám đốc Ban 4.

Ông Dân nhờ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu, hứa hẹn sẽ cảm ơn sau, và được ông Thanh "gật đầu". Thực hiện chỉ đạo của ông Thanh, cán bộ Ban 4 cung cấp cho phía Công ty Hoàng Dân bản dự toán đã được phê duyệt, cộng thêm việc làm khống hồ sơ năng lực, liên danh của doanh nghiệp này trúng thầu đúng như dự tính, gây thiệt hại hơn 51 tỉ đồng.

Trúng thầu xong, ông Dân mang túi quà đựng 10 tỉ đồng đến nhà riêng của ông Nghị, địa chỉ nhà do ông Nghị cung cấp từ trước. Khi đến cửa, ông Dân không vào nhà mà chỉ đứng ở ngoài, nói có túi quà biếu, đặt xuống rồi ra về mà không bước vào bên trong.

Theo giải thích của Giám đốc Công ty Hoàng Dân, việc đưa quà cho ông Nghị là tự nguyện, vì bị cáo đã nhận được lợi ích của mình rồi (trúng thầu dự án) nên đến cảm ơn.

Bị cáo Nguyễn Hải Thanh bị xét xử vắng mặt do trốn truy nã ẢNH: NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Cựu cục trưởng dựng kịch bản vay tiền để che giấu nhận hối lộ?

Cũng tại dự án hồ Bản Mồng, ông Dân còn chi tiền cho nhiều cựu cán bộ khác. Trong đó, ông này chi 5 tỉ đồng để cảm ơn tập thể Ban 4 - chủ đầu tư dự án, số tiền này lãnh đạo ban chia ra sao thì không nắm rõ.

Ngoài ra, ông Dân còn hai lần đưa cho ông Nguyễn Hải Thanh tổng số 10 tỉ đồng. Sau đó, ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng, yêu cầu ông Dân ký vào giấy vay tiền do mình soạn sẵn, rồi giữ giấy này.

Khai về tình tiết trên, ông Dân cho biết từng được ông Thanh mở lời vay 10 tỉ đồng vì có việc cần giải quyết. Ông Dân chuyển tiền, một thời gian sau thì ông Thanh trả lại 5 tỉ đồng kèm theo việc viết giấy vay - trả tiền như đã đề cập.

Chủ tọa hỏi "có hiểu Thanh làm vậy để làm gì không?". Ông Dân cho biết đến nay thì đã hiểu, ông Thanh làm vậy để tránh bị xử lý hành vi nhận hối lộ, bản chất nhằm che giấu sai phạm.

Cùng với 5 tỉ đồng nêu trên, ông Thanh bị cáo buộc nhận hối lộ thêm 1,25 tỉ đồng trích từ tiền ông Dân cảm ơn Ban 4, tổng là 6,25 tỉ đồng.

Trước khi vụ án bị khởi tố, ông Thanh đã xuất cảnh sang Canada. Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã nhưng chưa bắt được. Do đó, tòa quyết định xét xử vắng mặt với bị cáo.