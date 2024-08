Bộ Công an bắt kẻ giả danh phó cục trưởng nhận 'chạy án'

Ngày 29.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Do (40 tuổi, quê H.Can Lộc, Hà Tĩnh; ở Q.10, TP.HCM - làm nghề tự do) để điều tra về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác quy định tại điều 339 bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Quốc Do thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an phía nam CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, bị can Trần Quốc Do không phải là cán bộ công an nhưng thường sử dụng tên Trần Thiên Lượng, giả danh là Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an phụ trách phía nam, nhằm tạo danh nghĩa để nhận đòi nợ thuê, "chạy án", chạy xin việc làm, chạy dự án và xin giấy phép kinh doanh... thực hiện hành vi trái pháp luật.



Bị can Trần Quốc Do bị bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo, ai là bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, đề nghị đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ 254 Nguyễn Trãi, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM), số điện thoại: 0693337672; hoặc liên hệ điều tra viên Trần Hoàng Sơn (số điện thoại 0918515018) để trình báo sự việc và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo đúng quy định của pháp luật.