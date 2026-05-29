Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bộ Công thương có chỉ đạo mới về xăng E10 trước ngày 1.6

Nguyên Nga
29/05/2026 20:50 GMT+7

Ngày 29.5, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) Trần Hữu Linh đã ký công văn gửi thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối về việc đảm bảo nguồn cung xăng sinh học từ ngày 1.6 tới.

Thực hiện Thông tư số 50/2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu một số vấn đề liên quan xăng sinh học E10.

Cụ thể, thương nhân đầu mối kinh doanh, đầu mối sản xuất và thương nhân phân phối phải thực hiện nghiêm lộ trình là từ ngày 1.6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5 RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31.12.2030.

Cụ thể, Cục chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thực hiện cung cấp đầy đủ xăng nên, đẩy nhanh tiến độ pha chế, phối trộn xăng sinh học (E5, E10) và sớm cung ứng đây đủ sản lượng xăng sinh học (E5, E10) đã đàm phán, ký kết với các thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu theo đúng tiến độ.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E5, E10

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu chủ động pha chế, phối trộn, mua bán xăng sinh học (E5, E10) của các thương nhân có cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học/thương nhân đầu mối nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ nguồn cung xăng sinh học (E5, E10) cho hệ thống phân phối của thương nhân.

Các thương nhân chủ động chỉ đạo hoặc phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ xăng dầu chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng phân phối xăng sinh học (E5,  E10) từ ngày 1.6.

Ngoài việc chuẩn bị nguồn cung, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu theo dõi chặt chẽ diễn biến tiêu thụ xăng sinh học trên thị trường. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xem xét xử lý. 

"Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng sinh học (E5, E10) trong mọi tình huống", Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh.

Doanh nghiệp đầu mối thông báo giảm giá xăng E10 trước ngày bán đại trà

Chiều nay (28.5), liên Bộ Công thương - Tài chính đã cho điều chỉnh giảm giá đồng loạt các mặt hàng xăng dầu. Riêng mặt hàng xăng E10 chuẩn bị được bán đại trà trên thị trường từ 1.6 tới, không có trong thông báo điều hành giá kỳ này. Nhưng các doanh nghiệp tự thông báo giá bán xăng E10 mới.

