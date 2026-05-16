Bộ Công thương mới đây gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

Theo Bộ Công thương - cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ cấu tổ chức của bộ hiện có 21 đơn vị, giảm 7 đầu mối so với trước đây.

Bộ Công thương đề xuất hợp nhất 2 vụ, bộ máy giảm còn 20 đầu mối

Dù tương đối phù hợp với quy mô quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, song mô hình này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Điển hình như chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị trong bộ và trong các đơn vị thuộc bộ còn trùng lắp, chưa rõ ràng. Việc sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị để thu gọn đầu mối còn mang tính cơ học.

Cạnh đó, việc phân cấp, phân quyền giữa cấp trên và cấp dưới gắn với quyền hạn và trách nhiệm ở một số đơn vị chưa đồng bộ, dẫn tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa cao...

Để khắc phục, Bộ Công thương đề xuất tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ, giảm từ 21 xuống còn 20 đơn vị.

Cụ thể, đổi tên Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quản lý doanh nghiệp thành Vụ Kế hoạch - Tài chính. Lý do, thời gian tới sẽ giảm bớt nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp với vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không chuyển về thuộc Bộ Công thương; bộ sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước).

Đổi tên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thành Cục Thương mại điện tử, sau khi chuyển giao mảng Chuyền đổi số sang Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.

Tổ chức lại và đổi tên Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thành Cục Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số, trên cơ sở tiếp nhận mảng Chuyển đổi số của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số. Chuyển giao mảng tiết kiệm năng lượng sang Vụ Dầu khí và Than; mảng quản lý cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khuyến công sang Cục Công nghiệp.

Hợp nhất Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Vụ Chính sách thương mại đa biên thành Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Hội nhập kinh tế quốc tế, đề nghị tiếp tục duy trì 9 phòng trong vụ để tạo điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác đối ngoại, đàm phán và hợp tác về thị trường với nước ngoài.

Thành lập Cục Năng lượng - Dầu khí trên cơ sở Vụ Dầu khí và Than, tiếp nhận mảng nhiệm vụ tiết kiệm năng lượng của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công; thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia.

Tiếp tục duy trì 15 đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng bộ; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương; Báo Công thương; Tạp chí Công thương.