Bộ Công thương vẫn giữ đề xuất áp giá điện sinh hoạt theo giờ

Trong văn bản gửi lại Bộ Tư pháp mới nhất về các nội dung tiếp thu, giải trình sau thẩm định về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Điện lực, đối với nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, Bộ Công thương tiếp tục đề xuất bổ sung quy định áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Cụ thể, tại dự thảo mới nhất về luật sửa đổi bổ sung một số điều luật Điện lực, liên quan giá điện, Bộ Công thương bổ sung một số từ, cụm từ tại luật Điện lực 61/2024 như sau:Bổ sung cụm từ "và áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng khi điều kiện kỹ thuật cho phép" vào cuối điểm b khoản 1 điều 50;Bổ sung cụm từ "lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép" vào cuối điểm c khoản 3 điều 50.



Điều 50 luật Điện lực quy định, giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện, bao gồm giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường. Đối với nhóm khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tăng dần đối với khách hàng chưa đủ điều kiện tham gia hoặc không tham gia mua bán điện trên thị trường điện cạnh tranh.

Bộ Tư pháp cho rằng, cơ chế DPPA cần nghiên cứu theo hướng chỉ áp dụng cho trường hợp “mua bán điện trực tiếp không thông qua lưới điện quốc gia" ẢNH: EVN

Ngoài ra, về bù chéo giá điện, dự thảo đã tiếp thu các góp ý, thay thế từ "giảm" bằng cụm từ "xóa bỏ" trong nội dung liên quan bù chéo giá điện.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định giao Bộ Công thương xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép, cùng với các lộ trình cải tiến biểu giá bán lẻ điện và giảm bù chéo giá điện...

Xem xét đánh giá tác động cơ chế DPPA

Liên quan cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), Bộ Công thương cho rằng việc mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) là bước đi cần thiết để từng bước hoàn thiện thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, đa dạng hóa các mô hình giao dịch điện và mở rộng quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện. Theo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực, đối tượng tham gia cơ chế DPPA được bổ sung thêm đơn vị bán lẻ điện; việc tham gia sẽ phải đáp ứng các điều kiện, trách nhiệm và cơ chế quản lý do Chính phủ quy định.

Tuy vậy, trong báo cáo thẩm định dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá kỹ tác động của việc mở rộng đối tượng tham gia cơ chế DPPA, đặc biệt khi bổ sung đơn vị bán lẻ điện vào cơ chế này. Theo Bộ Tư pháp, cần làm rõ ảnh hưởng đối với cơ cấu khách hàng, doanh thu của các đơn vị điện lực cũng như cơ chế thu hồi chi phí, tránh phát sinh lợi ích chính sách hoặc tạo bất bình đẳng giữa các nhóm khách hàng.

Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét khả năng định hướng DPPA tập trung vào hình thức mua bán điện trực tiếp không qua lưới điện quốc gia, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thị trường điện, tránh nguy cơ bị lạm dụng.

Khung giờ sử dụng điện theo Quyết định 963/QĐ-BCT: - Giờ cao điểm: thứ hai - thứ bảy, từ 17 giờ 30 - 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); Chủ nhật không có giờ cao điểm. - Giờ bình thường: thứ hai - thứ bảy, từ 6 - 17 giờ 30 và 22 giờ 30 - 24 giờ; Chủ nhật từ 6 - 24 giờ. - Giờ thấp điểm: Tất cả các ngày trong tuần, từ 0 - 6 giờ. Quyết định 963 có hiệu lực từ ngày ký 22.4.2026. Tuy nhiên, theo quy định tại Thông tư 60/2025, khung giờ mới chỉ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14/2025 của Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực và được triển khai. Do vậy, đến nay, khung giờ theo Quyết định 963 vẫn chưa được áp dụng trên thực tế. Hiện giá bán lẻ điện theo giờ chỉ mới áp dụng cho điện sản xuất kinh doanh





