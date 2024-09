Bộ Công thương yêu cầu khắc phục thiệt hại và ổn định các nhà máy điện

Công điện nêu, tốc độ tăng trưởng nhu cầu phụ tải toàn hệ thống điện dự báo ở mức xấp xỉ 11-12% và có thể tăng cao hơn. Để chủ động đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công thương yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung khắc phục các thiệt hại, sự cố do bão số 3, hoàn lưu bão gây ra và chủ động thực hiện loạt nhiệm vụ.



Công điện cũng nêu vai trò các đơn vị thuộc Bộ như Cục Điết tiết điện lực, Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Vụ Dầu khí và than.

Đáng lưu ý, tại Công điện này, Bộ Công thương yêu cầu Cục Điện lực và năng lượng tái tạo kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất phương án giải quyết vướng mắc trong thực hiện đầu tư, xây dựng các dự án nguồn điện, lưới điện, đảm bảo đưa các nguồn điện, lưới điện truyền tải vào vận hành đúng tiến độ được duyệt.

Đồng thời làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các cơ chế phát triển nguồn điện để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Bộ Công thương yêu cầu EVN chỉ đạo các chỉ đạo các tổng công ty điện lực nâng cao chất lượng dự báo phụ tải, bám sát diễn biến phụ tải thực tế ẢNH: ĐỘC LẬP

Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ yêu cầu chủ động chuẩn bị nhiên liệu cho các nhà máy điện, tăng cường công tác kiểm tra, củng cố thiết bị, khắc phục các khiếm khuyết của nhà máy, phòng ngừa các sự cố chủ quan. Đồng thời, chỉ đạo các tổng công ty điện lực nâng cao chất lượng dự báo phụ tải, bám sát diễn biến phụ tải thực tế để cung cấp số liệu dự báo cho Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO)...

Với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư mỏ, các nhà máy điện và EVN triển khai các giải pháp bảo đảm cung cấp nhiên liệu (khí, dầu) cho sản xuất điện. Có chiến lược chào giá phù hợp với quy định hiện hành, nhằm đảm bảo tuân thủ các cam kết tiêu thụ nhiên liệu và thu hồi đủ quyền của Việt Nam trong các cam kết nhiên liệu. Công điện cũng yêu cầu Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc đảm bảo cung cấp than đầy đủ, liên tục, đảm bảo khối lượng, chất lượng, chủng loại cho các nhà máy điện than theo các điều khoản hợp đồng/thỏa thuận cung cấp nhiên liệu đã ký kết để đảm bảo cho nhu cầu phát điện.

Với Công ty TNHH MTV vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ với EVN và các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống điện, lưới điện do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra. Đồng thời, lập phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia, huy động các nguồn điện hợp lý để hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục theo hướng có dự phòng; huy động các nhà máy thủy điện theo tình hình lưu lượng nước về, lập kế hoạch, điều tiết các hồ chứa thủy điện đảm bảo tuân thủ các quy trình vận hành.

Với các chủ đầu tư nhà máy điện, Bộ nhấn mạnh cần khẩn trương khắc phục các thiệt hại gây ra bởi bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra để đảm bảo vận hành ổn định, đáp ứng lệnh điều độ của NSMO, nhu cầu huy động của hệ thống điện và tín hiệu của thị trường điện. Theo dõi và nghiêm túc tuân thủ kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng đã được duyệt, tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết, đảm bảo vật tư dự phòng để nâng cao độ tin cậy vận hành, nâng cao khả năng phát điện của các tổ máy phát điện. Chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấp để vận hành ổn định nhà máy điện.