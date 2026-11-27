Sau một số thị trường khu vực châu Âu, mới đây đến lượt bộ đôi SUV - Skoda Kodiaq và Karoq tại Việt Nam "lãnh án" triệu hồi do lỗi liên quan đến bu-lông cố định thước lái.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), bắt đầu từ ngày 27.11.2026 Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam – đơn nhập khẩu và phân phối tại xe Skoda tại thị trường Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi 272 xe Skoda Kodiaq và Skoda Karoq.

Trong số này, bao gồm 175 chiếc Kodiaq và 97 chiếc Karoq. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy của Skoda ở Cộng hòa Czech trong khoảng thời gian từ ngày 11.10.2022 - 11.04.2023 và do Công ty Cổ phần Thành Công Motor Việt Nam nhập khẩu, phân phối.

Đơn nhập khẩu và phân phối tại xe Skoda tại thị trường Việt Nam vừa thông báo chương trình triệu hồi 272 xe Skoda Kodiaq và Skoda Karoq Ảnh: C.V

Theo Skoda, nguyên nhân triệu hồi là do trong quá trình thiết kế, hơi ẩm có thể xâm nhập vào khu vực bu-lông bên phải cố định thước lái với khung xe. Trong quá trình người dùng sử dụng xe, tác động từ yếu tố môi trường có thể gây rỉ sét và ăn mòn bu-lông, dẫn đến đầu bu-lông có nguy cơ bị gãy. Trong trường hợp bu-lông bị gãy, thước lái chỉ còn được cố định với khung tại một bên. Khi đó, có thể dẫn đến nứt vỡ vỏ thước lái trong quá trình đánh lái tĩnh, vì lúc này lực tác dụng sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến nguy cơ mất khả năng điều khiển lái của xe.

Liên quan đến vấn đề này, Skoda nêu ra hiện tượng cảnh báo người dùng xe Skoda Kodiaq và Karoq, nếu nghe thấy tiếng kêu kim loại bất thường từ khu vực trục trước hoặc nhận thấy dấu hiệu bất thường từ hệ thống lái, người tiêu dùng không được tiếp tục lái xe. Thay vào đó, nên đỗ xe ở nơi an toàn, liên hệ ngay với đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam để được hỗ trợ.

Nếu kiểm tra xe Skoda Kodiaq và Karoq đang sử dụng nằm trong trong diện ảnh hưởng, người dùng có thể mang xe đến các đại lý Skoda để được kiểm tra và thay thế miễn phí bu-lông bên phải cố định thước lái với khung (với đặc tính chống ăn mòn tốt hơn). Thời gian xử lý cho mỗi xe dự kiến kéo dài gần 1 giờ.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026, Skoda triển khai chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Tại Việt Nam, Skoda Kodiaq được nhập khẩu, phân phối chính hãng 2 phiên bản, gồm Premium giá 1,45 tỉ đồng và Sportline giá 1,48 tỉ đồng. Trong khi mẫu Karoq được hãng xe đến từ Cộng hòa Czech phân phối hai phiên bản, gồm Sportline (bản cũ tên Style) giá 1,129 tỉ đồng và Premium (bản cũ tên Ambition) giá 1,009 tỉ đồng.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026, Skoda triển khai chương trình triệu hồi xe tại Việt Nam. Trước đó, vào tháng 3.2026, hãng xe này đã triệu hồi 100 chiếc Skoda Kodiaq thuộc đời xe 2024 - 2025 để khắc phục lỗi liên quan đến ghế ngồi.