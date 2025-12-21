Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Skoda Octavia RS giá 1,608 tỉ tại Việt Nam, có gì để cạnh tranh?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
21/12/2025 08:15 GMT+7

Mẫu sedan hiệu năng cao đến từ châu Âu - Skoda Octavia RS niêm yết giá 1,608 tỉ đồng tại Việt Nam, cạnh tranh với những "tên tuổi" như Honda Civic Type R, Subaru WRX hay Volkswagen Golf.

Suốt nhiều năm qua, phân khúc sedan hiệu năng cao tại Việt Nam gần như bị "bỏ ngỏ", chỉ đìu hiu với một vài mẫu mã quen thuộc như Honda Civic Type R hay Subaru WRX. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng hai năm trở lại đây, nhóm xe này dần sôi động khi liên tiếp chào đón thêm nhiều gương mặt mới. Lần lượt là Hyundai Elantra N, Volkswagen Golf, hay mới nhất có Skoda Octavia.

Mẫu xe đến từ Cộng hòa Czech vừa chính thức được Skoda Việt Nam trình làng với duy nhất phiên bản Octavia RS, niêm yết giá 1,608 tỉ đồng. Mức giá này thấp hơn đôi chút so với nhóm xe đối thủ gồm Volkswagen Golf (bản R giá 1,898 tỉ đồng), Subaru WRX (giá 1,799 tỉ đồng) hay Honda Civic Type R (giá 2,999 tỉ đồng). Chỉ cao hơn Hyundai Elantra N-Line (giá 769 triệu đồng).

- Ảnh 1.

Skoda Octavia RS sở hữu thiết kế thể thao, cứng cáp đậm chất xe châu Âu

ẢNH: CHÍ TÂM

Xét về xe, Skoda Octavia RS mang đậm phong cách thể thao châu Âu, cả trong thiết kế lẫn vận hành. Dưới nắp ca-pô xe trang bị khối động cơ xăng 2.0 lít TSI tăng áp, có công suất khoảng 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại tới 370 Nm. Hệ thống này kết hợp với hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép DSG, hệ dẫn động cầu trước và treo thích ứng thông minh.

Ngoại hình Skoda Octavia RS thể hiện rõ tinh thần thể thao với phong cách fastback. Các chi tiết như cản trước/sau thiết kế riêng biệt, hốc hút gió lớn, logo RS đặc trưng, đèn LED ma trận và bộ mâm hợp kim cỡ lớn 19 inch.

- Ảnh 2.

Nội thất Skoda Octavia RS nổi bật với phong cách thể thao kết hợp sang trọng

ẢNH: CHÍ TÂM

Bên trong cabin, Skoda Octavia RS ghi dấu ấn nhờ dung hòa giữa sự sang trọng và cảm giác thể thao. Ghế ngồi bọc da pha Alcantara với logo RS dập nổi ôm lấy cơ thể, bảng táp-lô được thiết kế gọn gàng, hiện đại với màn hình trung tâm 13 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng. Các tiện nghi đáng chú ý phục vụ nhu cầu thường ngày như điều hòa ba vùng, ghế lái đa chức năng, cửa cốp chỉnh điện hay các kết nối USB-C.

Một điểm không thể bỏ qua trên Octavia RS là gói công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến ADAS. Theo đó, mẫu sedan thể châu Âu được hãng trang bị đầy đủ các hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng… Đây vốn là những công nghệ thường thấy trên những mẫu xe châu Âu cao cấp hơn.

- Ảnh 3.

Skoda Octavia RS hứa hẹn trở thành đối thủ nặng ký mới ở nhóm xe sedan hiệu năng cao tại Việt Nam

ẢNH: CHÍ TÂM

Việc Skoda định giá Octavia RS tại Việt Nam ở mức 1,6 tỉ đồng là bước đi chiến lược. Bởi trong khi các đối thủ trực tiếp như Subaru WRX hay Volkswagen Golf R có giá tiệm cận 2 tỉ đồng, tân binh châu Âu sẽ trở thành lựa chọn "vừa túi tiền" hơn, nhưng hiệu năng cũng không hề thua kém.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận, để thành công tại thị trường Việt Nam, Skoda Octavia RS vẫn phải đối diện với những thách thức riêng. Trong đó, phải kể đến sự kén khách của nhóm sedan hiệu năng cao, vốn đòi hỏi người mua phải cân nhắc giữa cảm giác lái và tiện nghi sử dụng xe hàng ngày. Bên cạnh đó, thương hiệu Skoda dù thuộc tập đoàn Volkswagen nhưng vẫn chưa có sức nặng như các đối thủ Nhật hay Đức trong tâm thức khách Việt. Hãng xe đến từ Cộng hòa Czech cần có thêm thời gian, chiến lược truyền thông và dịch vụ hậu mãi bài bản để thay đổi.

Khám phá thêm chủ đề

