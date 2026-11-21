Sáng 21.11, Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức hội thi tìm hiểu và tuyên truyền Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với chủ đề "Tự hào văn hóa Việt Nam". Hội thi có 10 đội tham gia, gồm ba phần; giới thiệu đơn vị, sân khấu hóa tuyên truyền và hùng biện.

Nội dung hội thi gắn với đời sống quân ngũ, từ văn hóa ứng xử giữa đồng chí, đồng đội, quan hệ với người dân đến văn hóa đọc và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.HCM trao đổi nhận thức, giới thiệu những cách làm phù hợp để xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị.

Các tiết mục tại hội thi gắn với câu chuyện có thật, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Ở phần sân khấu hóa, các đội thi xây dựng một tiểu phẩm hoặc câu chuyện dài không quá 15 phút. Những câu chuyện có thật, gương người tốt, việc tốt tại cơ quan, đơn vị được khuyến khích khai thác. Tình huống, lời thoại và cách giải quyết cần làm rõ thông điệp về văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm, đồng thời phê phán những hành vi thiếu chuẩn mực.

Với phần hùng biện, mỗi đội cử một thí sinh trình bày chủ đề đã đăng ký và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Bài thi phải có lập luận rõ ràng, dẫn chứng xác thực, liên hệ thực tiễn và đề xuất việc làm cụ thể. Thí sinh trình bày trực tiếp, không đọc toàn văn bài chuẩn bị.

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng Phạm Như Quân, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, nhấn mạnh trách nhiệm giữ gìn, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ cần được thể hiện ngay trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống hằng ngày.

Đó là làm việc tận tâm, chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ đúng lễ tiết, tác phong và ứng xử có tình, có nghĩa. Mỗi lần giúp đồng đội khắc phục khó khăn, mỗi việc làm thiết thực vì người dân đều góp phần bồi đắp truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của lực lượng vũ trang thành phố.

Một tiết mục được đầu tư bài bản tại hội thi ẢNH: THÚY LIỄU

Việc xây dựng môi trường văn hóa cũng cần gắn với chăm lo nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí của bộ đội. Một buổi sinh hoạt bổ ích, việc giới thiệu sách hay hoặc một hoạt động văn nghệ được chuẩn bị chu đáo sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị. Cùng với đó, mỗi người cần biết lựa chọn thông tin, giữ chuẩn mực giao tiếp và chịu trách nhiệm về hành vi của mình trên mạng xã hội.

Thiếu tướng Phạm Như Quân mong muốn các đội mang đến những câu chuyện chân thực, tình huống gần gũi, giúp người xem nhận ra điều hay để học tập, thấy điều chưa đúng để cùng sửa chữa.

Sau hội thi, các cơ quan, đơn vị được đề nghị lựa chọn tác phẩm, bài hùng biện có chất lượng để sử dụng trong tuyên truyền, giáo dục và sinh hoạt tập thể; nghiên cứu, vận dụng những cách làm hay phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.